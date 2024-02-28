Що регулює грошові перекази за кордон

Анна Довгальська розповіла для 24 Каналу, що постановою НБУ №18 від 24 лютого 2024 року були встановлені обмеження на переказ коштів за кордон.

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Анна Довгальська Заступниця голови правління ГЛОБУС БАНКУ Дозволено тільки перекази з карток в іноземній валюті в розмірі до 100 тисяч гривневого еквівалента в місяць, а з гривневих карток перекази за кордон заборонені. Гривневі картки можна використовувати лише в обмежених випадках, таких як сплата аліментів, оплата лікування, навчання, транспортування хворих і померлих, купівля товарів критичного імпорту.

Ліміт для переказу 100 тисяч гривень з валютних карт для переказів та операцій "quasi cash" є загальним. Тобто, якщо вже здійснено переказ з української валютної картки на картку за кордоном на 100 тисяч гривень, то здійснити в цьому місяці операції "quasi cash" буде неможливо.

Тож через ці обмеження обсяг переказів за кордон зменшився порівняно з минулими роками.

Скільки переказали українці

У 2023 році приватні грошові перекази в Україну склали 3,8 мільярда доларів, за даними НБУ. Натомість загальний обсяг надходжень склав 11,5 мільярда доларів.

Зверніть увагу! Від початку повномасштабного вторгнення, сумарно в Україну надійшло 23,2 мільярда доларів.

За різними оцінками за 2 роки з України було перераховано від 200 до 500 мільйонів доларів (але більш точної статистики на даний час немає). З серпня 2023 року ситуація суттєво змінилася на краще, коли стало можливим купувати валюту в безготівковій формі в розмірі до 50 тисяч гривневого еквівалента в місяць,

– сказала Довговальська.

Комерційні банки почали активно впроваджувати власні електронні послуги з купівлі/продажу безготівкової валюти та швидкого переказу коштів через власні мобільні застосунки. Наприклад, ось приблизний швидкий алгоритм:

клієнт встановлює на свій смартфон банківський застосунок;

дистанційно відкриває валютну картку (наприклад, у євро);

через застосунок купує валюту за вигідним банківським курсом (курс продажу валюти у застосунку нижче за курси продажу у відділеннях банку);

у мобільному застосунку здійснює переказ з валютної картки на картку фізичної особи іноземного банку.

Тож мобільні банківські сервіси можуть швидко набути популярність через свою швидкість та зручність.