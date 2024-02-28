Что регулирует денежные переводы за границу

Анна Довгальская рассказала для 24 Канала, что постановлением НБУ №18 от 24 февраля 2024 года были установлены ограничения на перевод средств за границу.

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Анна Довгальская Заместитель председателя правления ГЛОБУС БАНКА Разрешены только переводы с карт в иностранной валюте в размере до 100 тысяч гривневого эквивалента в месяц, а с гривневых карт переводы за границу запрещены. Гривневые карты можно использовать лишь в ограниченных случаях, таких как уплата алиментов, оплата лечения, обучение, транспортировка больных и умерших, покупка товаров критического импорта.

Лимит для перевода 100 тысяч гривен с валютных карт для переводов и операций "quasi cash" является общим. То есть, если уже осуществлен перевод с украинской валютной карты на карту за рубежом на 100 тысяч гривен, то осуществить в этом месяце операции "quasi cash" будет невозможно.

Поэтому из-за этих ограничений объем переводов за границу уменьшился по сравнению с прошлыми годами.

Сколько перевели украинцы

В 2023 году частные денежные переводы в Украину составили 3,8 миллиарда долларов, по данным НБУ. Зато общий объем поступлений составил 11,5 миллиарда долларов.

Обратите внимание! С начала полномасштабного вторжения, суммарно в Украину поступило 23,2 миллиарда долларов.

По разным оценкам за 2 года из Украины было перечислено от 200 до 500 миллионов долларов (но более точной статистики в настоящее время нет). С августа 2023 года ситуация существенно изменилась к лучшему, когда стало возможным покупать валюту в безналичной форме в размере до 50 тысяч гривневого эквивалента в месяц,

– сказала Довговальская.

Коммерческие банки начали активно внедрять собственные электронные услуги по покупке/продаже безналичной валюты и быстрого перевода средств через собственные мобильные приложения. Например, вот примерный быстрый алгоритм:

клиент устанавливает на свой смартфон банковское приложение;

дистанционно открывает валютную карту (например, в евро);

через приложение покупает валюту по выгодному банковскому курсу (курс продажи валюты в приложении ниже курсов продажи в отделениях банка);

в мобильном приложении осуществляет перевод с валютной карты на карту физического лица иностранного банка.

Поэтому мобильные банковские сервисы могут быстро приобрести популярность из-за своей скорости и удобства.