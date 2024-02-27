Кроме того, политики также должны обсудить голосование по финансированию работы американского правительства. Эта встреча происходит на фоне проблем с принятием законопроекта о военной помощи Украине.

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Байден встретится с лидерами Конгресса США

Как сообщает The Washington Post, Байден пригласил спикера Палаты представителей Майка Джонсона, лидера демократов в Палате представителей Хакима Джеффриса, лидера демократов в Сенате Чака Шумера и лидера республиканцев Митча Макконнелла встретиться с ним.



Главными темами дискуссии будет насущная необходимость в принятии пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню. Кроме того, лидеры Конгресса должны обсудить законодательство, направленное на обеспечение функционирования федерального правительства до конца сентября 2024 года.

Стоит отметить, что уже 1 марта в США заканчивается финансирование для департаментов транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства, сельского хозяйства и по делам ветеранов. А уже 8 марта для Пентагона, Министерства внутренней безопасности и Госдепа США.

Встреча президента США с лидерами Конгресса уже началась

Украинский народный депутат из партии "Голос" Ярослав Железняк отметил, что ко встрече с Бадйеном также должна присоединиться и вице-президент страны Камала Харрис. Сама встреча началась около 11:30 по местному времени (18:30 – по украинскому).

По словам нардепа, перед встречей американских политиков были камеры, но впоследствии их убрали, и дальше встреча проходила без СМИ за "закрытыми дверями".

В начале встречи Джо Байден заявлял, что хочет обсудить вопрос продолжения временного финансирования федерального правительства, чтобы избежать частичного шатдауна. А также отметил "насущную потребность" Украины в американской помощи.

Думаю, последствия нашего бездействия в отношении Украины каждый день – ужасные. Я говорил об этом с нашими партнерами в "Группе семи". Они очень обеспокоены,

– сказал президент США.

Кроме того, участники должны обсудить одобрение военной помощи Израилю и гуманитарной помощи палестинцам, другие угрозы на Ближнем Востоке, в частности со стороны Ирана.

Встреча Байдена с лидерами Конгресса была продуктивной

Журналист CNN Ману Раджу в соцсети Х сообщил первые детали переговоров после их окончания. По словам медийщика, лидер демократов в Конгрессе Чак Шумер, выходя из Белого Дома, сказал, что это была "продуктивная и интенсивная встреча".

Шумер также отметил, что Джонсон поднял вопрос необходимости действий на границе. Однако лидер демократов в Конгрессе встал на защиту соглашения Сената относительно границы, сказав, что "задерживать помощь Украине из-за границы было нонсенсом."

В итоге все присутствующие на встрече политики, включая спикера Палаты представителей США, согласились предпринимать совместные действия, чтобы избежать шатдауна в стране.

В то же время Ману Раджу подчеркнул, что, разговаривая с репортерами, спикер Майк Джонсон назвал встречу в Белом Доме "откровенной и честной". Он отметил, что также имел "личную" встречу с Байденом.

Джонсон также отметил, что Палата представителей "активно рассматривает все варианты по Украине". Он заверил, что это будет сделано "своевременно", но не уточнил как именно.