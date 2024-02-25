Находясь в стране, которая противостоит российской агрессии, Шумер заверил украинцев, что США не откажется от них. Также он считает, что 2024 год будет решающим в мировой истории.

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Будет иметь разрушительные последствия

В то же время лидер большинства отметил, что потеря Украины Россиею будет иметь "разрушительные последствия" для Соединенных Штатов.

Это поворотный момент, точка перегиба относительно способности Соединенных Штатов демонстрировать себя – наши силы, нашу власть, наши возможности – в мир",

– отметил Шумер.

Именно поэтому очень важно обеспечить украинские силы необходимым оружием. В частности он указал на вооружение, в котором особенно остро и в большом количестве нуждается ВСУ:

в артиллерийских снарядах;

в оружии для разрушения российских сетей снабжения;

в зенитном вооружении.

Также Шумер рассказал об общении с украинским оператором беспилотников, который имел возможность идентифицировать расположение российской артиллерии, однако у него не было боеприпасов для ее ликвидации.

Российские войска наоборот могут вести артиллерийский огонь гораздо дольше, чем украинская артиллерия огонь в ответ.

"Россияне могут отойти дальше и ударить по украинцам, а украинцы не могут нанести ответный удар", – отметил Чак Шумер.

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