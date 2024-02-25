Находясь в стране, которая противостоит российской агрессии, Шумер заверил украинцев, что США не откажется от них. Также он считает, что 2024 год будет решающим в мировой истории.
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Будет иметь разрушительные последствия
В то же время лидер большинства отметил, что потеря Украины Россиею будет иметь "разрушительные последствия" для Соединенных Штатов.
Это поворотный момент, точка перегиба относительно способности Соединенных Штатов демонстрировать себя – наши силы, нашу власть, наши возможности – в мир",
– отметил Шумер.
Именно поэтому очень важно обеспечить украинские силы необходимым оружием. В частности он указал на вооружение, в котором особенно остро и в большом количестве нуждается ВСУ:
- в артиллерийских снарядах;
- в оружии для разрушения российских сетей снабжения;
- в зенитном вооружении.
Также Шумер рассказал об общении с украинским оператором беспилотников, который имел возможность идентифицировать расположение российской артиллерии, однако у него не было боеприпасов для ее ликвидации.
Российские войска наоборот могут вести артиллерийский огонь гораздо дольше, чем украинская артиллерия огонь в ответ.
"Россияне могут отойти дальше и ударить по украинцам, а украинцы не могут нанести ответный удар", – отметил Чак Шумер.
Больше о визите Чака Шумера в Украину
- Во Львов 23 февраля прибыла делегация американских сенаторов во главе с лидером большинства в Сенате США, демократом Чаком Шумером.
- Он заявил во время пресс-конференции, что главная цель визита сенаторов – заверить украинцев в том, что они приложат все усилия, чтобы решение о помощи Украине со стороны США было принято.
- Напомним, что Сенат США проголосовал за выделение помощи Украине в размере более 60 миллиардов долларов. Однако Палата представителей во главе со спикером Майком Джонсоном не стала принимать это решение, а объявила о каникулах до конца февраля. Так что, этот вопрос в очередной раз был отсрочен.
- Кроме того, Шумер пообещал рассказать спикеру Джонсону о том, что он вместе с сенаторами увидели в Украине. "Мы скажем спикеру Джонсону: "Поезжай в Украину! Посети те места, где были мы. Посмотри то, что видели мы". Тогда, по мнению лидера большинства в Сенате, "ни для одному человеку с достоинством и доброй волей" будет невозможно "отвернуться от Украины".