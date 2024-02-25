Перебуваючи в країні, яка протистоїть російській агресії, Шумер запевнив українців, що США не відмовиться від них. Також він вважає, що 2024 рік буде вирішальним у світовій історії.
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Матиме руйнівні наслідки
Водночас лідер більшості наголосив на тому, що втрата України Росією матиме "руйнівні наслідки" для Сполучених Штатів.
Це поворотний момент, точка перегину щодо здатності Сполучених Штатів демонструвати себе – наші сили, нашу владу, наші можливості – у світ",
– зазначив Шумер.
Саме тому дуже важливо забезпечити українські сили необхідною зброєю. Зокрема він вказав на озброєння, якого особливо гостро та у великій кількості потребує ЗСУ:
- артилерійських снарядів;
- зброї для руйнування російських мереж постачання;
- зенітного озброєння.
Також Шумер розповів про спілкування з українським оператором безпілотників, який міг ідентифікувати розташування російської артилерії, проте не мав боєприпасів для її ліквідації.
Російські війська навпаки можуть вести артилерійський вогонь набагато триваліше, ніж українська артилерія вогонь у відповідь.
"Росіяни можуть відійти далі та вдарити по українцях, а українці не можуть завдати удар у відповідь", – відзначив Чак Шумер.
Більше про візит Чака Шумера до України
- До Львова 23 лютого прибула делегація американських сенаторів на чолі з лідером більшості в Сенаті США, демократом Чаком Шумером.
- Він заявив під час пресконференції заявив, що головна мета візиту сенаторів – запевнити українців у тому, що вони докладуть усіх зусиль, щоб рішення щодо допомоги Україні з боку США було ухвалено.
- Нагадаємо, що Сенат США проголосував за виділення допомоги Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Проте Палата представників на чолі зі спікером Майком Джонсоном не стала ухвалювати це рішення, а оголосила про канікули до кінця лютого. Отже, це питання вкотре було відтерміноване.
- Крім того, Шумер пообіцяв розповісти спікеру Джонсону про те, що він разом з сенаторами побачили в Україні. "Ми скажемо спікеру Джонсону: "Поїдь до України! Відвідай ті місця, де були ми. Побач те, що бачили ми". Тоді, на думку лідера більшості в Сенаті, "для жодної людини з гідністю і доброю волею" буде неможливо "відвернутися від України".