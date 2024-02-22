Про це заявив речник Державного департаменту США. Метью Міллер зауважив, що Україна має значні успіхи на полі бою.

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Українці продовжать добиватися прогресу

"Ми не вважаємо так зовсім", – відповів представник Держдепу на запитання, чи вважає адміністрація США, що країна-агресор тепер має перевагу.

Речник погодився, що Росія в останні дні змогла захопити Авдіївку. Втім, зазначив, це сталося через те, що Україна "не змогла належним чином забезпечити озброєнням свої війська" здебільшого саме через те, що Конгрес США досі не ухвалив законопроєкт про допомогу.

Але ми також бачимо, як Україна має значні успіхи на полі бою, особливо в Чорному морі, де вони відтіснили російський флот, відкрили новий судноплавний коридор, який дозволив їм експортувати не лише пшеницю та інші зернові, але також промислові товари через Чорне море,

– зауважив Міллер.

Також додав, що це було неможливим для України в перші дні повномасштабної війни, коли окупанти заблокували наші порти.

"Тож ми вважаємо, що вони (українці – 24 Канал) продовжать добиватися прогресу. І ми надалі підтримуватимемо їх в міру наших можливостей. Нам потрібен партнер у Конгресі, щоб допомогти зробити це", – підкреслив речник Держдепу.

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