Об этом заявил спикер Государственного департамента США. Мэтью Миллер отметил, что Украина имеет значительные успехи на поле боя.

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Украинцы продолжат добиваться прогресса

"Мы не считаем так совсем", – ответил представитель Госдепа на вопрос, считает ли администрация США, что страна-агрессор теперь имеет преимущество.

Спикер согласился, что Россия в последние дни смогла захватить Авдеевку. Впрочем, отметил, это произошло из-за того, что Украина "не смогла должным образом обеспечить вооружением свои войска" в основном именно из-за того, что Конгресс США до сих пор не принял законопроект о помощи.

Но мы также видим, как Украина имеет значительные успехи на поле боя, особенно в Черном море, где они оттеснили российский флот, открыли новый судоходный коридор, который позволил им экспортировать не только пшеницу и другие зерновые, но также промышленные товары через Черное море,

– отметил Миллер.

Также добавил, что это было невозможным для Украины в первые дни полномасштабной войны, когда оккупанты заблокировали наши порты.

"Поэтому мы считаем, что они (украинцы – 24 Канал) продолжат добиваться прогресса. И мы в дальнейшем будем поддерживать их по мере наших возможностей. Нам нужен партнер в Конгрессе, чтобы помочь сделать это", – подчеркнул представитель Госдепа.

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