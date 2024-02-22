Об этом заявил спикер Государственного департамента США. Мэтью Миллер отметил, что Украина имеет значительные успехи на поле боя.
Кстати Ситуация в Авдеевке – результат ослабления помощи Украине, и Байден это признал, – Зеленский
Украинцы продолжат добиваться прогресса
"Мы не считаем так совсем", – ответил представитель Госдепа на вопрос, считает ли администрация США, что страна-агрессор теперь имеет преимущество.
Спикер согласился, что Россия в последние дни смогла захватить Авдеевку. Впрочем, отметил, это произошло из-за того, что Украина "не смогла должным образом обеспечить вооружением свои войска" в основном именно из-за того, что Конгресс США до сих пор не принял законопроект о помощи.
Но мы также видим, как Украина имеет значительные успехи на поле боя, особенно в Черном море, где они оттеснили российский флот, открыли новый судоходный коридор, который позволил им экспортировать не только пшеницу и другие зерновые, но также промышленные товары через Черное море,
– отметил Миллер.
Также добавил, что это было невозможным для Украины в первые дни полномасштабной войны, когда оккупанты заблокировали наши порты.
"Поэтому мы считаем, что они (украинцы – 24 Канал) продолжат добиваться прогресса. И мы в дальнейшем будем поддерживать их по мере наших возможностей. Нам нужен партнер в Конгрессе, чтобы помочь сделать это", – подчеркнул представитель Госдепа.
Коротко о бездействии Конгресса США
- Накануне Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Авдеевке является результатом ослабления помощи нашему государству.
- Украинский лидер отметил, что президент США уже это признал.
- В то же время Зеленский отметил, что Украина обязательно вернет все свои территории, российским убийцам ничего не отдадим.
- В Белом доме осудили бездействие Конгресса США. В частности, заявили, что украинские военные были вынуждены уйти из Авдеевки после того, как пришлось нормировать боеприпасы из-за сокращения запасов вследствие бездействия Конгресса. Это привело к первым заметным успехам России за последние месяцы, подчеркнули в Белом доме.
- Добавили, что Байден отметил необходимость срочно принять законопроект о дополнительном финансировании национальной безопасности для пополнения запасов Сил обороны Украины.
- Заметим, что 15 февраля Палата представителей США ушла на каникулы.