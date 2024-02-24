На днях Украина была вынуждена покинуть Авдеевку, президент Зеленский заявлял о чрезвычайно тяжелой ситуации на нескольких участках фронта, в частности из-за недостатка вооружения. В тоже время решения от Конгресса о выделении жизненно необходимых средств до сих пор нет.
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Погибли, потому что не имели снарядов
Сегодня город Льва посетили 5 сенаторов – все представители Демократической партии – чтобы в очередной раз выразить свою непоколебимую поддержку Украине в ее борьбе с российским агрессором.
Лидер демократов в Сенате Чак Шумер во время пресс-конференции заявил, что он вместе с коллегами прибыл для того, чтобы заверить украинцев в том, что они будут бороться за принятие необходимой помощи для Киева и его "храбрых солдат".
Шумер рассказал о своих впечатлениях от посещения военного кладбища. Он и сенаторы были поражены свежими могилами для тех, кого будут хоронить уже завтра.
Мы также видели портреты павших военных, мужчин и женщин, погибших на этой войне. Некоторые из них погибли, потому что они не имели необходимых боеприпасов, чтобы защитить себя,
– отметил сенатор.
Чиновник отметил, что если бы американцы вовремя предоставили Украине помощь, то результат битвы за Авдеевку мог бы быть иным.
Без помощи Украине Путин в конце концов окажется прямо на границе с Польшей. Именно об этом должна знать Америка, спикер Джонсон и республиканцы в Палате представителей,
– подчеркнул Шумер.
"Поезжай в Украину"
Сенатор заверил, что они лично пообщаются со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Они расскажут о том, что увидели в Украине и будут давить на него, чтобы он поступил правильно. По словам Шумера, если Джонсон отвернется сейчас от Украины, то будет жалеть об этом много лет.
Мы скажем спикеру Джонсону: "Поезжай в Украину! Посети те места, где были мы. Увидь то, что видели мы, и тогда ни для одного человека с достоинством и доброй волей будет просто невозможно отвернуться от Украины!",
– сказал Шумер.
Отдельно сенатор выразил уверенность, что если бы сегодня Джонсон поставил на голосование законопроект о помощи Украине, то за него точно проголосовали бы.
61 миллиард помощи для Украины: что известно
- Еще осенью 2023 года Байден внес законопроект о совместном пакете помощи странам-союзницам. В нем для Украины предлагается выделение 61 миллиарда долларов.
- В то же время до конца года за пакет так и не проголосовали. Палата представителей и Сенат отказывались ставить его на голосование из-за споров, в частности относительно миграционной политики США.
- Белый дом неоднократно "бил в колокола", заявляя, что средств, уже выделенных на помощь Киеву, почти не осталось.
- 13 февраля Сенат наконец-то проголосовал за законопроект о помощи Украине. А вот спикер Майк Джонсон отказался ставить его на голосование. Более того, сама Палата представителей ушла на каникулы.