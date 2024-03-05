Почему может быть отклонено заявление-расчет

Больничные выплаты предоставляются за счет средств, сохраненных в Пенсионном фонде. Для получения этих выплат работодателям необходимо подать заявление-расчет в ПФУ.

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При этом, заявление-расчет, поданное страхователем в электронном виде, может быть отклонено только по причине наличия ошибок. ПФУ отмечает, что чаще всего неверно вносятся реквизиты самого листка нетрудоспособности или информацию о застрахованном лице.

Обратите внимание! Причина отклонения заявления-расчета отражается в виде комментария в личном кабинете страхователя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Какие ошибки – самые типичные

Таким образом, ПФУ сообщает, что самые типичные ошибки это:

неправильно заполнены реквизиты страхователя: местонахождение (указано не полностью или с ошибками), номер счета, МФО банка и т.д;

не внесены данные о принадлежности застрахованного лица к льготной категории (например, к пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы);

несоответствие между приобретенным страховым стажем застрахованного лица (за последние 12 месяцев), и тем, что указан в Реестре застрахованных лиц;

неправильно рассчитана сумма выплат по листку нетрудоспособности.

Как рассчитываются выплаты

В соответствии с законодательством Украины, размер денежной помощи за период временной нетрудоспособности определяется на основе среднедневной заработной платы работника и его страхового стажа.

Поэтому, размеры больничных застрахованным лицам зависят от стажа и рассчитываются следующим образом: