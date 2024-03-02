Пенсионный калькулятор: что известно
У украинцев есть возможность просчитать будущие пенсионные выплаты благодаря инновационному сервису – пенсионному калькулятору. Это электронный сервис, который дает возможность рассчитать размер будущей пенсии и возраст выхода на пенсию – самостоятельно.
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Воспользоваться им можно в Личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда Украины, где результаты персонального расчета пенсии будут доступны постоянно.
Как рассчитать пенсию онлайн
- Выберите алгоритм расчета пенсии: по введенным данным или учитывая стаж, что будет приобретено на дату наступления пенсионного возраста.
- При необходимости актуализируйте данные о трудовой деятельности – дополните периоды трудовой деятельности с определением заработной платы и отредактируйте (при необходимости) суммы ежемесячного заработка.
- Нажмите "Добавить период", в анкете "Новый период трудовой деятельности" заполните необходимые поля.
- Выполняем расчет пенсии, нажав кнопку "Сохранить и рассчитать".
В результате проведения расчета пенсии вы получите:
- ориентировочный размер пенсии по введенным данным или учитывая стаж, что будет приобретено на дату наступления пенсионного возраста;
- подробный протокол расчета.
Какой стаж нужно наработать
Чтобы выйти на пенсию по возрасту в 2024 году, необходимо наработать такой страховой стаж:
- 60 лет – при наличии не менее 31 года страхового стажа;
- 63 лет – при наличии не менее 21 года страхового стажа;
- 65 лет – при наличии от 15 до 21 года страхового стажа.
Ежегодно требования к страховому стажу для 60 и 63 лет растет на 12 месяцев, поэтому уже в 2025 году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, придется официально проработать 32 года. Так будет продолжаться до 2028 года.