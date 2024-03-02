Пенсионный калькулятор: что известно

У украинцев есть возможность просчитать будущие пенсионные выплаты благодаря инновационному сервису – пенсионному калькулятору. Это электронный сервис, который дает возможность рассчитать размер будущей пенсии и возраст выхода на пенсию – самостоятельно.

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Воспользоваться им можно в Личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда Украины, где результаты персонального расчета пенсии будут доступны постоянно.

Важно! Проверяйте актуальность ваших данных: дату рождения, пол, в случае необходимости – внесите правильные данные.

Как рассчитать пенсию онлайн

Выберите алгоритм расчета пенсии: по введенным данным или учитывая стаж, что будет приобретено на дату наступления пенсионного возраста. При необходимости актуализируйте данные о трудовой деятельности – дополните периоды трудовой деятельности с определением заработной платы и отредактируйте (при необходимости) суммы ежемесячного заработка. Нажмите "Добавить период", в анкете "Новый период трудовой деятельности" заполните необходимые поля. Выполняем расчет пенсии, нажав кнопку "Сохранить и рассчитать".

Обратите внимание! Сведения о сумме заработной платы можно получить в разделе "Моя заработная плата" в левом горизонтальном меню.

В результате проведения расчета пенсии вы получите:

ориентировочный размер пенсии по введенным данным или учитывая стаж, что будет приобретено на дату наступления пенсионного возраста;

подробный протокол расчета.

Обратите внимание! Расчет пенсии по возрасту выполняется также по следующей формуле: размер средней зарплаты х индивидуальный коэффициент зарплаты х коэффициент страхового стажа = размер пенсии. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Какой стаж нужно наработать

Чтобы выйти на пенсию по возрасту в 2024 году, необходимо наработать такой страховой стаж:

60 лет – при наличии не менее 31 года страхового стажа;

63 лет – при наличии не менее 21 года страхового стажа;

65 лет – при наличии от 15 до 21 года страхового стажа.

Ежегодно требования к страховому стажу для 60 и 63 лет растет на 12 месяцев, поэтому уже в 2025 году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, придется официально проработать 32 года. Так будет продолжаться до 2028 года.