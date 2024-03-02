Пенсійний калькулятор: що відомо

У результаті розрахунку пенсії ви дізнаєтеся про:

орієнтовний розмір пенсії за введеними даними або на основі стажу, що буде набуто на дату настання пенсійного віку;

детальний протокол розрахунку.

Зверніть увагу! Розрахунок пенсії за віком виконується також за такою формулою: розмір середньої зарплати х індивідуальний коефіцієнт зарплати х коефіцієнт страхового стажу = розмір пенсії. Детальніше про це можна прочитати тут.

Який стаж потрібно напрацювати

Щоб вийти на пенсію за віком у 2024 році, потрібно напрацювати такий страховий стаж:

60 років – за наявності не менше 31 року страхового стажу;

63 роки – за наявності не менше 21 року страхового стажу;

65 років – за наявності від 15 до 21 року страхового стажу.

Щороку вимоги до страхового стажу для 60 та 63 років зростає на 12 місяців, тож уже у 2025 році, аби вийти на пенсію у 60 років, доведеться офіційно пропрацювати 32 роки. Так продовжуватиметься до 2028 року.