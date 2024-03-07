Курс валют у банках

Станом на ранок 7 березня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить у середньому 38,17 гривні (-3 копійки проти 6 березня), а продаж – 38,60 гривні (-10 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 41,40 гривні (без змін), а продаж – у середньому за 42,10 гривні (+5 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,40 гривні (-10 копійок), а продаж – 38,52 гривні (-8 копійок).

(-10 копійок), а продаж – (-8 копійок). Євро купують за 41,86 гривні (-2 копійки), а продають за 42,05 гривні (без змін).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38,20 гривні (-7 копійок), а продаж – 38,60 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.

(-7 копійок), а продаж – (+3 копійки), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 41,75 гривні (+10 копійок), а продаж – 42,13 гривні (+2 копійки).

Вартість долара наприкінці 2024 року

За прогнозами Кабміну, до кінця 2024 року курс долара може сягнути 41 гривні. Втім це песимістичний прогноз, заявляє економічний експерт Денис Безлюдько. На його думку, закінчиться 2024 рік для курсу гривні краще.

У Кабміні очікують близько 41 гривні на кінець року. Але вони завжди помиляються на гірший бік – у них робота бути песимістами й готуватися до гірших сценаріїв,

– каже Безлюдько.

Зазвичай середньорічний курс десь на гривню відрізняється від торішнього.

Зауважте! Середньорічний курс долара в Україні за підсумками 2024 року становитиме 37,5 гривні.

А за прогнозами експерта, наприкінці 2024 року курс може зрости, але до 40 гривень за валюту.

Крім того, він може відкотитися також і в бік зменшення.

Гривня може зміцнитися через деякі фактори, як-от повернення валютного виторгу, за яку взявся Нацбанк.

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