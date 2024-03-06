Курс валют у банках
- Станом на ранок 6 березня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить у середньому 38,20 гривні (+5 копійок проти 5 березня), а продаж – 38,70 гривні (+5 копійок).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 41,40 гривні (+7 копійок), а продаж – у середньому за 42,05 гривні (+6 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,50 гривні (без змін), а продаж – 38,60 гривні (без змін).
- Євро купують за 41,88 гривні (+4 копійки), а продають за 42,05 гривні (+5 копійок).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38,18 гривні (-13 копійок), а продаж – 38,66 гривні (+1 копійка), за даними finance.ua.
- Євро коливалося на рівні: купівля – 41,56 гривні (-4 копійки), а продаж – 42,16 гривні (+9 копійок).
Прогноз валюти
У п'ятницю минулого тижня курс долара закінчував робочий тиждень на рівні 38,50 – 38,55 гривні. Хоч до цього ціна у четвер становила десь 38,60 – 38,65 гривні.
Для 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповідає, що цього тижня слід очікувати на курсову корекцію у безготівковому сегменті.
Послаблення пропозиції валюти цілком ймовірно може призвести до зростання котирувань.
Що буде з курсом у березні:
- радикальних змін не варто чекати, прогнозує Золотько,
- березень є комфортним місяцем через потребу агровиробників у додатковій гривневій ліквідності для проведення посівної,
- але помірне зростання котирувань на ВРУ може призвести до невеличкого подорожчання долара в готівковому сегменті.
Золотько розповідає, що цього тижня варто очікувати діапазон вартості валюти такий — 38,40 – 38,90 гривні за долар.