Курс валют у банках

Станом на ранок 6 березня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить у середньому 38,20 гривні (+5 копійок проти 5 березня), а продаж – 38,70 гривні (+5 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 41,40 гривні (+7 копійок), а продаж – у середньому за 42,05 гривні (+6 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,50 гривні (без змін), а продаж – 38,60 гривні (без змін).

(без змін), а продаж – (без змін). Євро купують за 41,88 гривні (+4 копійки), а продають за 42,05 гривні (+5 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38,18 гривні (-13 копійок), а продаж – 38,66 гривні (+1 копійка), за даними finance.ua.

(-13 копійок), а продаж – (+1 копійка), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 41,56 гривні (-4 копійки), а продаж – 42,16 гривні (+9 копійок).

Прогноз валюти

У п'ятницю минулого тижня курс долара закінчував робочий тиждень на рівні 38,50 – 38,55 гривні. Хоч до цього ціна у четвер становила десь 38,60 – 38,65 гривні.

Для 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповідає, що цього тижня слід очікувати на курсову корекцію у безготівковому сегменті.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Послаблення пропозиції валюти цілком ймовірно може призвести до зростання котирувань.

Що буде з курсом у березні:

радикальних змін не варто чекати, прогнозує Золотько,

березень є комфортним місяцем через потребу агровиробників у додатковій гривневій ліквідності для проведення посівної,

але помірне зростання котирувань на ВРУ може призвести до невеличкого подорожчання долара в готівковому сегменті.

Золотько розповідає, що цього тижня варто очікувати діапазон вартості валюти такий — 38,40 – 38,90 гривні за долар.

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