Курс валют в банках

По состоянию на утро 6 марта, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38,20 гривны (+5 копеек против 5 марта), а продажа – 38,70 гривны (+5 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 41,40 гривны (+7 копеек), а продажа – в среднем за 42,05 гривны (+6 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,50 гривны (без изменений), а продажа – 38,60 гривны (без изменений).

(без изменений), а продажа – (без изменений). Евро покупают за 41,88 гривны (+4 копейки), а продают за 42,05 гривны (+5 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,18 гривны (-13 копеек), а продажа – 38,66 гривны (+1 копейка), по данным finance.ua.

(-13 копеек), а продажа – (+1 копейка), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 41,56 гривны (-4 копейки), а продажа – 42,16 гривны (+9 копеек).

Прогноз валюты

В пятницу на прошлой неделе курс доллара заканчивал рабочую неделю на уровне 38,50 – 38,55 гривны. Хотя до этого цена в четверг составляла где-то 38,60 – 38,65 гривны.

Для 24 Канала банкир Анна Золотько рассказывает, что на этой неделе следует ожидать курсовую коррекцию в безналичном сегменте.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Ослабление предложения валюты вполне вероятно может привести к росту котировок.

Что будет с курсом в марте:

радикальных изменений не стоит ждать, прогнозирует Золотько,

март является комфортным месяцем из-за потребности агропроизводителей в дополнительной гривневой ликвидности для проведения посевной,

впрочем, умеренный рост котировок на ВРУ может привести к небольшому подорожанию доллара в наличном сегменте.

Золотько рассказывает, что на этой неделе стоит ожидать диапазон стоимости валюты такой - 38,40 – 38,90 гривны за доллар.

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