Как действовала схема

Основным полем для спекуляции была разница между официальным и наличным курсом гривны. Такая ситуация происходила в результате экономического упадка Украины в первые месяцы полномасштабной войны.

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За рубежом с карты, принадлежащей украинскому банку, снимали значительные суммы. Соответственно, эти средства конвертировались в валюту.

Далее полученная сумма завозилась в Украину. А уже здесь валюта продавалась по наличному курсу. Поскольку он намного выше официального, прибыль от схемы была колоссальная.

Насколько распространенной была схема

В НБУ сообщают, что больше всего наличных снимали в странах, имеющих с Украиной общую границу. Речь идет о Польше, Словакии и Румынии. Схема "накрылась" в июле 2022 года. Тогда регулятор провел коррекцию гривневого курса.

Меры НБУ, направленные на повышение привлекательности гривневых активов, калибровки валютных ограничений и введение специальных депозитных продуктов способствовали сужению спреда между официальным и наличным курсом. К тому же в марте 2023 года НБУ усилил эффективность мер финансового мониторинга и валютного надзора. В результате объемы снятия наличных с марта 2023 года значительно сократились,

– объясняют в НБУ

Статистика НБУ сообщает, что в целом украинцы ежемесячно тратят за рубежом около 1,3 миллиарда долларов, начиная с апреля 2023 года. Эти показатели актуальны до сих пор.