Официальный курс 5 марта

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 38,31 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 16 копеек против 4 марта.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 41,54 гривны, что на 28 копеек больше по сравнению с пятницей на прошлой неделе.

Какой будет официальный курс доллара и евро 6 марта:

доллар – 38,39 гривны,

евро – 41,64 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 5 марта курс доллара такой:

В банках покупка составляет 38,15 гривны, а продажа – 38,65 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 38,25 гривны , а продажа – 38,74 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 38,50 гривны, а продажа – 38,60 гривны.

Какие купюры в Украине подделывают чаще всего

По данным Нацбанка, уровень подделки банкнот в Украине в 8 раз меньше, чем в Европе. В 2023 году в Украине на 1 миллион банкнот приходилось 2,1 фальшивой, а в Европе – аж 16 фальшивых.

Обратите внимание! Чаще всего мошенники подделывают купюры номиналом 200 и 500 гривен. В прошлом году чаще всего было подделано именно банкнот старого образца.

Относительно высокой надежности, то таковыми являются банкноты от 100 гривен до 1 000 гривен, которые вошли в обращение в 2025 – 2020 годах.

В начале 2024 года в наличном обращении было больше всего банкнот номиналом 500 гривен – это 28,3% от общего количества.

В 2023 году сумма наличных денег в обращении страны выросла на 6,7% и уже на 1 января 2024 года составила 764,4 миллиарда гривен.

Также, на одного жителя Украины на сегодня приходится 66 банкнот.

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