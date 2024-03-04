Официальный курс 4 марта

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 38,15 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 11 копеек против 1 марта.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 41,26 гривны, что на 6 копеек больше по сравнению с пятницей на прошлой неделе.

Какой будет официальный курс доллара и евро 5 марта:

доллар – 38,31 гривны,

евро – 41,54 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 4 марта курс доллара такой:

В банках покупка составляет 38,02 гривны, а продажа – 38,55 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 37,95 гривны , а продажа – 38,65 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 38,50 гривны, а продажа – 38,60 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке

Для 24 Каналу банкир Анна Золотько спрогнозировала, что на этой неделе стоит ожидать курсовую коррекцию в безналичном сегменте. Поэтому ослабление предложения валюты вполне вероятно может привести к росту котировок.

В то же время она напоминает, что на прошлой неделе на рынке наблюдалось ощутимое укрепление гривны на межбанке:

в четверг котировки опускались до 38,02 – 38,03 гривны за доллар.

Что в свою очередь оказывало давление на курс доллара в наличном сегменте, и курс продажи американских долларов опустился с 38,60 – 38,65 гривны за доллар в понедельник до 38,40 – 38,45 гривны в четверг.

А уже в пятницу, на фоне активных выплат зарплат украинцам и повышения спроса на валюту со стороны населения, стоимость долларов умеренно выросла, и неделю наличный рынок завершал с курсом в пределах 38,50 – 38,55 гривны.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Впрочем март традиционно комфортный для гривны период из-за потребности агропроизводителей в дополнительной гривневой ликвидности для проведения посевной

По словам Золотько, этой неделе стоит ожидать, что продажа доллара на наличном рынке будет на уровне 38,4 – 38,9 гривны за доллар.

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