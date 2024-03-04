Официальный курс 4 марта
По данным Нацбанка, официальный курс составляет 38,15 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 11 копеек против 1 марта.
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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 41,26 гривны, что на 6 копеек больше по сравнению с пятницей на прошлой неделе.
Какой будет официальный курс доллара и евро 5 марта:
- доллар – 38,31 гривны,
- евро – 41,54 гривны.
Курс на наличном рынке
На утро 4 марта курс доллара такой:
- В банках покупка составляет 38,02 гривны, а продажа – 38,55 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 37,95 гривны, а продажа – 38,65 гривны.
- На черном рынке: покупка – 38,50 гривны, а продажа – 38,60 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке
Для 24 Каналу банкир Анна Золотько спрогнозировала, что на этой неделе стоит ожидать курсовую коррекцию в безналичном сегменте. Поэтому ослабление предложения валюты вполне вероятно может привести к росту котировок.
В то же время она напоминает, что на прошлой неделе на рынке наблюдалось ощутимое укрепление гривны на межбанке:
- в четверг котировки опускались до 38,02 – 38,03 гривны за доллар.
- Что в свою очередь оказывало давление на курс доллара в наличном сегменте, и курс продажи американских долларов опустился с 38,60 – 38,65 гривны за доллар в понедельник до 38,40 – 38,45 гривны в четверг.
- А уже в пятницу, на фоне активных выплат зарплат украинцам и повышения спроса на валюту со стороны населения, стоимость долларов умеренно выросла, и неделю наличный рынок завершал с курсом в пределах 38,50 – 38,55 гривны.
Впрочем март традиционно комфортный для гривны период из-за потребности агропроизводителей в дополнительной гривневой ликвидности для проведения посевной
По словам Золотько, этой неделе стоит ожидать, что продажа доллара на наличном рынке будет на уровне 38,4 – 38,9 гривны за доллар.