Офіційний курс 4 березня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 38,15 гривні за долар. Вартість долара виросла на 11 копійок проти 1 березня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 41,26 гривні, що на 6 копійок більше проти п'ятниці минулого тижня.

Який буде офіційний курс долара та євро 5 березня:

долар – 38,31 гривні,

євро – 41,54 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 4 березня курс долара такий:

У банках купівля становить 38,02 гривні, а продаж – 38,55 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 37,95 гривні , а продаж – 38,65 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 38,50 гривні, а продаж – 38,60 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку

Для 24 Каналу банкірка Анна Золотько спрогнозувала, що цього тижня варто очікувати курсову корекцію у безготівковому сегменті. Відтак послаблення пропозиції валюти цілком ймовірно може призвести до зростання котирувань.

Водночас вона нагадує, що минулого тижня на ринку спостерігалося відчутне зміцнення гривні на міжбанку:

в четвер котирування опускалися до 38,02 – 38,03 гривні за долар.

Що своєю чергою чинило тиск на курс долара у готівковому сегменті, і курс продажу американських доларів опустився з 38,60 – 38,65 гривні за долар у понеділок до 38,40 – 38,45 гривні у четвер.

А вже у п’ятницю, на фоні активних виплат зарплат українцям та підвищення попиту на валюту з боку населення, вартість доларів помірно зросла, і тиждень готівковий ринок завершував з курсом в межах 38,50 – 38,55 гривні.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Втім березень традиційно комфортний для гривні період через потребу агровиробників у додатковій гривневій ліквідності для проведення посівної

За словами Золотько, цього тижня варто очікувати, що продаж долара на готівковому ринку буде на рівні 38,4 – 38,9 гривні за долар.

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