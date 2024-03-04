Скільки купили та продали валюти українці

Як повідомляє регулятор, у лютому 2024 року українці продали комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на майже 1,4 мільярда доларів в еквіваленті.

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А от купили на 2,2 мільярда доларів. Таким чином, чиста купівля валюти склала 824,5 мільйона доларів.

Зверніть увагу! Порівняно з січнем, коли українці купили рекордний за 11 років обсяг валюти, а саме 1,1 мільярда доларів, обсяг купівлі у лютому впав на 25,3%,

Що відбувалося з курсом долара

Відомо, що курс долара на міжбанку впливає на курс на готівковому ринку. Відтак, у середині січня курс на міжбанку різко зріс, а офіційний долар сягнув нового історичного максимуму – 38,62 гривні за долар.

Вже наприкінці січня курс почав подати в ціні,

А у лютому продаж із 38,25 гривні до 38,65 гривні зріс на готівковому ринку,

Щодо офіційного курсу, то за місяць він знизився на 11 копійок – з 37,98 гривні до 37,87 гривні за долар.

Зауважте! Іноземна валюта залишається основною формою заощаджень для українців. Національний банк України повідомив про зростання обсягів готівкової валюти поза банками у 2023 році.

Йдеться про суму на 11,8 мільярда доларів. Цей обсяг включає готівкову валюту як населення, так і бізнесу.