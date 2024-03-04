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Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, з 4 по 10 березня варто очікувати, що на валютному ринку відбудуться коливання, але несуттєві. Відтак, змін не прогнозується.

З огляду на економічні фактори та роль регулятора, імовірно, валютний ринок не буде "штормити". Співвідношення попиту та пропозиції на безготівковому ринку буде контролюватися обсягами валютних інтервенцій,

– додає банкір.

Курсові зміни впродовж цього тижня будуть такими:

міжбанк – 38 – 39,5 гривні за долар та 41,5 – 43 гривні за євро,

– 38 – 39,5 гривні за долар та 41,5 – 43 гривні за євро, щодо готівкового ринку – 38 – 39,9 гривні за долар та 41 – 43 гривні за євро.

Зверніть увагу! На ринку спостерігатиметься часта зміна курсу у різних напрямках, втім це не будуть суттєві зміни.