Якою буде ситуації на ринку пального у березні

Протести на польському кордоні можуть вплинути на ціни пального в Україні. Як розповів 24 Каналу економіст Олег Пендзин, левова частка того, що продають поляки українцям – паливно-мастильні матеріали.

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Сергій Куюн під час розмови з 24 Каналом каже, що здебільшого проблема стосується скрапленого газу, адже Польща залишається великим постачальником – з 2023 року десь 30% українського імпорту надходило з Польщі саме автотранспортом, який сьогодні потерпає від блокувань.

Сергій Куюн Директор Консалтингової групи "А-95" Замістити такий обсяг досить проблематично, тому це пальне їде через всю Польщу в об'їзд польського кордону і заходить в Україну через Словаччину, Угорщину та Румунію.

Таке подовжене транспортне плече призводить до здорожчання скрапленого газу десь до 3 гривень на 1 літрі, пояснює експерт. Тобто ціна на автогаз може піднятися за поточних світових цін до 30 гривень за літр.

Зверніть увагу! На цій позначці вартість повинна зупинитися. Оскільки польські обсяги будуть повільно заміщатися іншими джерелами постачання.

Що стосується дизелю та бензину, то їх постачання відбувається з Польщі переважно з залізниці, і тому ці блокування не так впливають на ціну.

Хоча вони теж роблять таке коло, як газ, але їх частка невелика і це більше стосується економіки постачальника. Тобто його прибутковість знижується. Відтак через те, що об'єм порівняно невеликий, то це на ринок має обмежений вплив,

– додає Куюн.

Експерт прогнозує, що у березні вартість бензину та дизпального буде залежати від світового ринку. Початок 2024 року почався з позначки у 77 доларів за барель нафти, а зараз, майже як місяць, ціна тримається десь на рівні 83 – 84 долари за барель. І це призвело до здорожчання закупівельних цін, саме тому ціна буде рости й на українських АЗС.

Станом на 29 лютого, за даними Консалтингової групи А-95, середня вартість пального становить:

Бензин А-95 – 51,46 гривні за літр,

Бензин А-92 – 48,26 гривні за літр,

Дизельне пальне – 51,86 гривні за літр,

Газ авто­мобільний – 28,02 гривні за літр.

Чого чекати від курсу у березні

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що в Україні надалі триватиме дія режиму керованої гнучкості на міжбанку. Відтак у березні, за його словами, обсяги валютних вливань будуть десь 800 – 900 мільйонів доларів на тиждень.

Крім того, на ринку збережуться щоденні зміни курсів. Йдеться як про зростання, так і про зменшення.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Курс банків буде зорієнтований на показники міжбанку з додаванням % витрат, наприклад, на конвертацію доларів у гривню і навпаки, а також прибутку фінустанов. Курсоутворення в обмінниках також орієнтуватиметься на міжбанк, але в їх курсах будуть взяті до уваги ризики на випадок кризових моментів на ринку та поточна реакція на рівень попиту.

Лєсовий каже, що у другій половині березня можливе певне нівелювання різниці між курсами міжбанку та готівкового ринку за певних обставин.

Зверніть увагу! Банкір зауважує, що дуже оптимістично було б вийти на єдину різницю між курсами купівлі та продажу на готівковому ринку – 0,30 гривні.

Прогнози Лєсового щодо ситуації у березні такі:

долар на міжбанку становитиме 38 – 40 гривень ,

становитиме , а на готівковому – 38,25 – 40,50 гривні.

Щодо євро, то на міжбанку 41 – 43 гривні та 41,50 – 43,50 гривні на готівковому ринку.

Як розповів експерт Данило Монін 24 Каналу, у березні Україна очікує, що отримає фінансову допомогу від Євросоюзу та від МВФ. Це сприятиме поліпшенню платіжного балансу.

Данило Монін Економічний експерт Крім того, НБУ показав, що готовий зменшувати міжнародні резерви на 2 мільярди доларів на місяць.

За прогнозами економіста, американці весною визначаться щодо фінансування України.

Швидше за все є надія, що американці теж визначатимуться за березень з підтримкою України й тому бачиться швидше курс близько 38 гривень на весну,

– каже Монін.

Що буде зі ставки на депозити

За словами банкіра Дмитра Замотаєва, передає 24 Канал, ставки за акційними депозитами можуть досягти 17% річних у березні.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку До кінця березня розмір облікової ставки, як і ставки за 3-місячними депозитами скоріше за все залишиться без змін: 15% і 19% відповідно.

Зауважте, що в сегменті гривневих вкладів можуть спостерігатися 2 паралельних тенденції:

Стагнація ставок: з кінця грудня 2023 року більшість банків уже переглянула дохідність власних гривневих вкладів, а тому ставки за гривневими вкладами майже не зміняться.

Зверніть увагу! Середня дохідність депозитів терміном на 3 – 6 місяців складе 13,5% річних, більш тривалі в часі вклади (від 9 місяців до 1 року) дадуть в середньому 12,5 – 13% річних.

Посилення "депозитної конкуренції" між банками: громадяни намагатимуться знайти найбільш привабливі умови для своїх заощаджень. Саме тому, на думку Замотаєва, на ринку можуть з’являтися нові депозитні продукти або ж почнуть діяти нові привабливі короткострокові депозитні акції, відсотки за якими можуть бути дещо покращені (в середньому до 15,5 – 17% річних).

Також фахівець розповів, що у березні, найімовірніше, рівень чистого прибутку за гривневими вкладами збережеться на рівні 5 – 6%. Це стимулюватиме громадян до відкриття нових вкладів.

Наразі саме гривневі вклади є найбільш привабливим, зрозумілим і простим способом отримання пасивного прибутку, який майже втричі перевищує прибуток за валютними вкладами,

– зауважує Дмитро Замотаєв.

А от щодо валютних депозитів, то у березні триватиме поступове зниження ставок за ними – середні ставки за річними доларовими вкладами скоротилися з 3% до 1,8% річних, а середні ставки за вкладами у євро знизилися з 2% до 1,5 – 1,6% річних.

Ринок нерухомості у повоєнний період

У коментарі 24 Каналу експерт з нерухомості Юрій Піта розповів, що в більшості регіонів України ринок житла досі не повернувся на рівень до 24 лютого 2022 року.

Юрій Піта Експрезидент АФНУ 2023 рік набагато активніший стосовно 2022 року, адже ціни показали динаміку до зростання. Якщо враховувати зміну курсу гривні до валют, то ціни в гривні зросли, а у валюті знизилися.

Своєю думкою щодо цього поділився з 24 Каналом й експерт з нерухомості Володимир Семенцов. Він зауважує, що первинка на сьогодні має ознаки стагнації. Тобто попит на новобудови залишається низьким та обмеженим об’єктами з високим рівнем готовності.

Володимир Семенцов Співзасновник та керівний партнер компанії INSPI Development Попит не перевищить 25 – 30% від рівня лютого 2022 року. Також він переважно сконцентрований в західних областях та Києві через "статус" найбільш захищених від ворожих обстрілів. Звідси й більш відчутний попит, ніж у решті регіонів країни.

За словами Семенцова від ринку нерухомості найближчим часом варто чекати зміни щодо об’єктів з динамічним і безперервним будівництвом на високих стадіях готовності. Також він назвав інші зміни, а саме:

У 2024 році в таких ЖК заплановане зростання вартості квадратного метра в середньому на 10 – 15% у гривневому еквіваленті.

Такі цінові зміни пов’язані більше з комерційною стратегією та переходом на новий етап будівництва, аніж через підвищений попит.

Головним стримувальним фактором для зростання цін є відсутність достатньої кількості покупців через непевність у "завтрашньому дні" та загальний низький рівень доходів громадян.

В середньому ціни на житло можуть зрости не більше, ніж на 3 – 5%. Це буде у 2 – 2,5 раза меншим за прогнозовані темпи інфляції.

За словами Семенцова, у 2024 році інфляція в Україні очікується на рівні 9,7%.

Продукти дорожчатимуть чи ні

Овочі

Науковиця Інна Сало для 24 Каналу розповіла, що за прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, у березні 2024 року очікується незначне здорожчання овочевих.

Інна Сало Головна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки На динаміку цін на овочеві, особливо в несезон, більш істотно впливають такі чинники як оперативність і обсяги постачання, вартість зберігання та транспортування, підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників, ціни на пальне.

Ціни на овочі борщового набору у березні можуть підвищитися проти цін станом на 26 лютого 2024 року:

капуста білокачанна – до 17 гривень за кілограм,

– до 17 гривень за кілограм, буряк – до 19 гривень за кілограм,

– до 19 гривень за кілограм, морква – до 14 гривень за кілограм,

– до 14 гривень за кілограм, картопля – до 27 гривень за кілограм.

Зверніть увагу! Ймовірно, що ціна на ріпчасту цибулю може зрости найбільше через високий попит на неї та обмеженість якісної пропозиції – до 18 гривень за кілограм проти середньої ціни станом на 26 лютого 2024 року – 16,87 гривні за кілограм.

За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, ціни на овочеві, залишатимуться доволі високими до появи урожаю овочів відкритого ґрунту у новому сезоні.

До кінця першого півріччя 2024 року очікується щомісячне зростання цін на овочеві до 5 – 7 %. Це, звичайно, залежатиме від погодних умов, обсягів постачання та логістики,

– каже Сало.

Мʼясо

Фахівчиня з Інституту аграрної економіки Наталія Копитець у коментарі для 24 Каналу зауважила, що у лютому, традиційно після новорічних свят, ціни на основні види м’яса знизилися.

Наталія Копитець Провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки На кінець лютого 2024 року в продуктових супермаркетах основні види м’яса – свинина та м’ясо птиці – стали дешевшими на 0,2 – 13,4 % порівняно з 1 січня 2024 року. Виняток становила ціна на тушку курячу, яка збільшилася на 2,1 %.

Важливо! Натомість яловичина – ребра і гуляш – подорожчали на 3,3% та 5,3%, й коштують 162,95 гривні за кілограм та 271,70 гривні за кілограм відповідно. Це зумовлено сезонним зменшенням пропозиції яловичини.

За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, тенденція до зниження цін на м’ясо буде прослідковуватися і в березні 2024 року.

Хлібобулочні вироби

Для 24 Каналу науковиця Світлана Черемісіна розповіла, що блокада кордону України з боку Польщі не впливає на цінову ситуацію з крупами, борошном та хлібобулочними виробами.

Світлана Черемісіна Головна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Протягом лютого цінова ситуація з крупами продовжила свою позитивну динаміку здешевлення.

Ціна на гречку порівняно з січнем ще знизилась на 5,2% – до 28,87 гривні за кілограм,

пшоно подешевшало на 4,4% – до 25,41 гривні за кіло,

крупи ячні впали в ціні на 2,6% і коштують зараз 15,51 гривні,

рис подешевшав ще на 0,2% – до 51,28 гривні за кіло,

ціна на крупи манні та пшеничні практично не змінились – 21,27 гривні за кілограм та 17,16 гривні за кілограм відповідно.

А от усі види продукції хлібопекарської галузі, каже Черемісіна, стабільно продовжують дорожчати:

протягом лютого хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку додав в ціні 1,5% – до 44,07 гривні,

хліб житній подорожчав на 1,7% – до 37,41 гривні за кіло,

ціна батона зросла на 0,3% – від 22,96 до 23,04 гривні за 500 грамів,

хліб пшеничний з борошна першого ґатунку подешевшав на 30 копійок – до 35,72 гривні за кілограм.

Зверніть увагу! За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, в березні 2024 року цінова ситуація на крупи та борошно залишатиметься стабільною для споживачів, подорожчання не очікується. Єдиним винятком може бути імпортний рис, який може зазнати незначного здорожчання – в межах 7 – 10%.

Молочні продукти

Провідний науковий співробітник Інституту аграрної економіки Іван Свиноус каже 24 Каналу, що березень – це початок сезону "великого молока", пов’язаного з виходом на ринок господарств населення.

А це основний ситуаційний виробник в Україні в нинішніх умовах. Відтак, очікується підвищення пропозиції молочних продуктів на роздрібних продовольчих ринках.

За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, у першому місяці весни очікується незначне – в діапазоні 3 – 5% – зростання цін на основні молочні продукти,

– додає фахівець.

Відтак, вартість сметани на роздрібних продовольчих ринках може становити – 185 – 190 гривень за кілограм,

на роздрібних продовольчих ринках може становити – за кілограм, А от сир – 150 – 160 гривень за кілограм.

Важливо! Таке зростання спричинено цілою низкою негативних процесів, що відбуваються в економіці країни.

Іван Свиноус зауважує, що проблеми зі збутом молочних продуктів, викликані в першу чергу блокуванням логістичних шляхів до ринків країн-імпортерів.

Також зростання запасів на складах молокопереробних підприємств негативно відобразиться на рівні закупівельних цін на молоко, що надходить на переробку до сільськогосподарських підприємств,

– каже він.

За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, в березні прогнозується: