Курс валют у банках

Станом на ранок 1 березня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 38 гривень (-16 копійок проти 29 лютого), а продаж – 38,52 гривні (-8 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 41,30 гривні (без змін), а продаж – в середньому за 41,94 гривні (-6 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,37 гривні (-8 копійок), а продаж – 38,49 гривні (-6 копійок).

(-8 копійок), а продаж – (-6 копійок). Євро купують за 41,70 гривні (-7 копійок), а продають за 41,85 гривні (-10 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38,11 гривні (-7 копійок), а продаж – 38,56 гривні (+8 копійок), за даними finance.ua.

(-7 копійок), а продаж – (+8 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 41,40 гривні (-5 копійок), а продаж – 41,89 гривні (+3 копійки).

Яким буде курс з 4 по 10 березня

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, змін валютних на наступний тиждень не очікується.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку З огляду на економічні чинники та роль регулятора, навряд чи валютний ринок "штормитиме": співвідношення попиту та пропозиції на безготівковому ринку регулюватимуть обсяги валютних інтервенцій.

Банкір прогнозує, що основні показники валютного ринку будуть такими: міжбанк – 38 – 39,5 гривні за долар та 41,5 – 43 гривні за євро; готівковий ринок – 38 – 39,9 гривні за долар та 41 – 43 гривні за євро.

Зауважте! А стосовно щоденних курсові зміни, то міжбанк – до 0,2 гривні; готівковий ринок – до 0,3 – 0,5 гривні. Також, різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,1 гривні; банки – до 0,5 гривні; обмінні пункти – до 1 гривні.

Впродовж 4 – 10 березня зміни на валютному ринку будуть радше "косметичними", ніж системними. Наразі ринок перебуває в стані динамічної стабільності, отже й вірогідність якихось неочікуваних сюрпризів – мінімальна,

– додає Лєсовий.

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