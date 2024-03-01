Курс валют в банках

По состоянию на утро 1 марта, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38 гривен (-16 копеек против 29 февраля), а продажа – 38,52 гривны (-8 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 41,30 гривны (без изменений), а продажа – в среднем за 41,94 гривны (-6 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,37 гривны (-8 копеек), а продажа – 38,49 гривны (-6 копеек).

(-8 копеек), а продажа – (-6 копеек). Евро покупают за 41,70 гривны (-7 копеек), а продают за 41,85 гривны (-10 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,11 гривны (-7 копеек), а продажа – 38,56 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.

(-7 копеек), а продажа – (+8 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 41,40 гривны (-5 копеек), а продажа – 41,89 гривны (+3 копейки).

Каким будет курс с 4 по 10 марта

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, изменений валютных на следующую неделю не ожидается.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Учитывая экономические факторы и роль регулятора, вряд ли валютный рынок будет "штормить": соотношение спроса и предложения на безналичном рынке будут регулировать объемы валютных интервенций.

Банкир прогнозирует, что основные показатели валютного рынка будут такими: межбанк – 38 – 39,5 гривны за доллар и 41,5 – 43 гривны за евро; наличный рынок – 38 – 39,9 гривны за доллар и 41 – 43 гривны за евро.

Заметьте! А относительно ежедневных курсовые изменения, то межбанк – до 0,2 гривны; наличный рынок – до 0,3 – 0,5 гривны. Также, разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,1 гривны; банки – до 0,5 гривны; обменные пункты – до 1 гривны.

В течение 4 – 10 марта изменения на валютном рынке будут скорее "косметическими", чем системными. Сейчас рынок находится в состоянии динамической стабильности, следовательно, и вероятность каких-то неожиданных сюрпризов – минимальна,

– добавляет Лесовой.

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