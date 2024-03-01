Курс валют в банках

  • По состоянию на утро 1 марта, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38 гривен (-16 копеек против 29 февраля), а продажа – 38,52 гривны (-8 копеек).

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  • Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 41,30 гривны (без изменений), а продажа – в среднем за 41,94 гривны (-6 копеек).

Курс на черном рынке

  • На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,37 гривны (-8 копеек), а продажа – 38,49 гривны (-6 копеек).
  • Евро покупают за 41,70 гривны (-7 копеек), а продают за 41,85 гривны (-10 копеек).

Курс в обменниках

  • В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,11 гривны (-7 копеек), а продажа – 38,56 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.
  • Евро колебалось на уровне: покупка – 41,40 гривны (-5 копеек), а продажа – 41,89 гривны (+3 копейки).

Каким будет курс с 4 по 10 марта

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, изменений валютных на следующую неделю не ожидается.

Тарас Лесовой

Начальник департамента казначейства Глобус Банка

Учитывая экономические факторы и роль регулятора, вряд ли валютный рынок будет "штормить": соотношение спроса и предложения на безналичном рынке будут регулировать объемы валютных интервенций.

Банкир прогнозирует, что основные показатели валютного рынка будут такими: межбанк – 38 – 39,5 гривны за доллар и 41,5 – 43 гривны за евро; наличный рынок – 38 – 39,9 гривны за доллар и 41 – 43 гривны за евро.

В течение 4 – 10 марта изменения на валютном рынке будут скорее "косметическими", чем системными. Сейчас рынок находится в состоянии динамической стабильности, следовательно, и вероятность каких-то неожиданных сюрпризов – минимальна,
– добавляет Лесовой.