Курс валют в банках
- По состоянию на утро 29 февраля, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38,16 гривны (-4 копейки против 28 февраля), а продажа – 38,60 гривны (-10 копеек).
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- Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 41,30 гривны (-15 копеек), а продажа – в среднем за 42 гривны (-15 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,45 гривны (-10 копеек), а продажа – 38,55 гривны (-10 копеек).
- Евро покупают за 41,77 гривны (-13 копеек), а продают за 41,95 гривны (-15 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,13 гривны (-12 копеек), а продажа – 38,61 гривны (без изменений), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 41,20 гривны (-39 копеек), а продажа – 42,15 гривны (+5 копеек).
Сколько украинцы перевели денег
Для 24 Канала банкир Анна Довгальская рассказала, что в Украине разрешены переводы с карточек в иностранной валюте в размере лишь до 100 тысяч гривневого эквивалента в месяц, а с гривневых карточек переводы за границу запрещены.
Лимит для перевода 100 тысяч гривен с валютных карт для переводов и операций "quasi cash" является общим. То есть, если уже осуществлен перевод с украинской валютной карты на карту за рубежом на 100 тысяч гривен, то осуществить в этом месяце операции "quasi cash" будет невозможно.
Поэтому, из-за этих ограничений объем переводов за границу уменьшился по сравнению с прошлыми годами.
- Кстати, по данным НБУ, в 2023 году частные денежные переводы в Украину составили 3,8 миллиарда долларов. Зато общий объем поступлений составил 11,5 миллиарда долларов.
- А с начала полномасштабного вторжения, суммарно в Украину поступило 23,2 миллиарда долларов.
- По разным оценкам, говорит Довгальская, за 2 года из Украины было перечислено от 200 до 500 миллионов долларов. Впрочем, более точной статистики в настоящее время нет.
С августа 2023 года ситуация существенно изменилась к лучшему, когда стало возможным покупать валюту в безналичной форме в размере до 50 тысяч гривневого эквивалента в месяц,
– добавляет банкирша.