Курс валют в банках

По состоянию на утро 29 февраля, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38,16 гривны (-4 копейки против 28 февраля), а продажа – 38,60 гривны (-10 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 41,30 гривны (-15 копеек), а продажа – в среднем за 42 гривны (-15 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,45 гривны (-10 копеек), а продажа – 38,55 гривны (-10 копеек).

(-10 копеек), а продажа – (-10 копеек). Евро покупают за 41,77 гривны (-13 копеек), а продают за 41,95 гривны (-15 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,13 гривны (-12 копеек), а продажа – 38,61 гривны (без изменений), по данным finance.ua.

(-12 копеек), а продажа – (без изменений), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 41,20 гривны (-39 копеек), а продажа – 42,15 гривны (+5 копеек).

Сколько украинцы перевели денег

Для 24 Канала банкир Анна Довгальская рассказала, что в Украине разрешены переводы с карточек в иностранной валюте в размере лишь до 100 тысяч гривневого эквивалента в месяц, а с гривневых карточек переводы за границу запрещены.

Анна Довгальская Заместитель председателя правления ГЛОБУС БАНКА Лимит для перевода 100 тысяч гривен с валютных карт для переводов и операций "quasi cash" является общим. То есть, если уже осуществлен перевод с украинской валютной карты на карту за рубежом на 100 тысяч гривен, то осуществить в этом месяце операции "quasi cash" будет невозможно.

Поэтому, из-за этих ограничений объем переводов за границу уменьшился по сравнению с прошлыми годами.

Кстати, по данным НБУ, в 2023 году частные денежные переводы в Украину составили 3,8 миллиарда долларов. Зато общий объем поступлений составил 11,5 миллиарда долларов.

А с начала полномасштабного вторжения, суммарно в Украину поступило 23,2 миллиарда долларов.

По разным оценкам, говорит Довгальская, за 2 года из Украины было перечислено от 200 до 500 миллионов долларов. Впрочем, более точной статистики в настоящее время нет.

С августа 2023 года ситуация существенно изменилась к лучшему, когда стало возможным покупать валюту в безналичной форме в размере до 50 тысяч гривневого эквивалента в месяц,

– добавляет банкирша.