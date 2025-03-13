Какие компании просят Трампа отменить пошлины

Обращение к Трампу сформировали, в том числе, такие гиганты как PepsiCo, Conagra и J. M. Smucker, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Трамп угрожает ввести 200% пошлины для американских компаний, работающих в Ирландии

Эти компании стремятся уговорить Трампа отменить пошлины на такие продукты:

специи;

тропические фрукты;

какао;

кофе.

Целенаправленное и тщательно выверенное изъятие этих ингредиентов и материалов из тарифов является уместным для наилучшей защиты американских производителей и поддержки усилий (Трампа – 24 Канал), по снижению потребительской инфляции,

– сообщается в письме Ассоциации потребительских брендов.

Компании отметили, что из-за новых пошлин, возрастет стоимость их продукции. Соответственно, это "ударит" по потребителям.

Обратите внимание! Влияние пошлин Трампа уже почувствовали такие компании как Colgate и Palmolive. Сейчас они занимаются разработкой стратегии, которая позволит уменьшить убытки.