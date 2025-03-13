Які компанії просять Трампа скасувати мита

Звернення до Трампа сформували, у тому числі такі гіганти як PepsiCo, Conagra та J. M. Smucker, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Ці компанії прагнуть вмовити Трампа скасувати мита на такі продукти:

спеції;

тропічні фрукти;

какао;

кава.

Цілеспрямоване і ретельно вивірене вилучення цих інгредієнтів і матеріалів з тарифів є доречним для найкращого захисту американських виробників і підтримки зусиль (Трампа – 24 Канал), щодо зниження споживчої інфляції,

– повідомляється в листі Асоціації споживчих брендів.

Компанії наголосили, що через нові мита, зросте вартість їхньої продукції. Відповідно, це "вдарить" по споживачах.

Зверніть увагу! Вплив мит Трампа уже відчули такі компанії як Colgate та Palmolive. Зараз вони займаються розробкою стратегії, що дозволить зменшити збитки.