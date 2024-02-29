Повышение пенсий в марте

С марта 2024 года в Украине ожидается индексация пенсий. По данным Минсоцполитики, окончательный размер индексации пенсий будет определен в конце февраля.

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По предварительным данным, пенсии должны были стать больше на 13%. Однако на прошлой неделе в Минсоцполитики сообщили о повышении лишь на 8%. Для сравнения, в 2023 году показатель индексации составил 19,7%.

В то же время есть пенсионеры, которые не могут получить повышение выплат. Это касается:

тех, у кого самые высокие пенсионные выплаты;

тех, кто вышел на заслуженный отдых в течение последних 3 лет;

тех, кто получает пенсию меньше минимальной.

Пенсионеры, получающие пенсии меньше, чем минимальные выплаты, получат специальную надбавку. После этой доплаты сумма достигнет размера гарантированной пенсии.

Важно! Согласно проекту Бюджета на 2024 год, прожиточный минимум вырос до 2 920 гривен, а соответственно минимальная пенсия – до 2 361 гривны.

Пенсионерам нужно пройти проверку личности

В Украине пенсионеры двух категорий должны пройти физическую идентификацию. Речь идет о людях, которые зарегистрировались как ВПЛ до 24 февраля 2022 года, а также тех, кто по разным причинам на протяжении лет не снимал пенсионных денег с карты.

На сегодня изменения относительно конечной даты прохождения физической идентификации пенсионерами приняты. Поэтому если раньше идентификацию нужно было пройти до последнего дня 2023 года, то теперь срок продлили до 31 марта 2024 года.

Как можно пройти проверку личности:

в сервисном центре Пенсионного фонда с паспортом и кодом,

через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи "Дія.Підпис",

пройти идентификацию в режиме видеоконференцсвязи,

если лицо за рубежом, тогда обратиться в украинское консульство и получить соответствующий вид. Впоследствии вместе с ним и заявлением отправить по почте на адрес Пенсионного фонда.

Важно! Если пенсионеру не удалось до конца марта пройти идентификацию, тогда лицо не сможет получать выплаты. Они будут накапливать на счету пока не будет пройдена проверка.

Новые правила выплат для ВПЛ

С 1 марта 2024 года некоторые внутренне перемещенные лица потеряют выплаты. Однако стоит заметить, что уязвимые группы будут продолжать получать помощь от государства.

Во всех случаях помощь от государства будет назначаться на всех лиц из числа ВПЛ в семье, но те члены семьи, что не работают, должны зарегистрироваться в центре занятости. Если этого не сделать, то выплаты перестанут выплачивать через месяц.

Какие категории ВПЛ, которые не могут работать, автоматически будут получать выплаты еще 6 месяцев:

пенсионеры, которые по состоянию на 1 января 2024 года получают пенсию не более, чем 9 444 гривен (это 4 прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность);

лица с инвалидностью I или II группы, детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольные дети и т.д;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также, лица из их числа в возрасте до 23 лет, а также родители-воспитатели и приемные родители.

Выплаты еще продлят на 6 месяцев для ВПЛ, которые смогут подать отдельную заявку. Речь идет о таких группах:

малолетний ребенок, который прибыл в новую общину без сопровождения законного представителя;

беременная женщина после 30-й недели беременности, а после 27-й недели беременности – женщины, которые отнесены к I – IV категорий лиц, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС;

человек, который потерял трудоспособность, но не имеет права на пенсионную выплату и/или получает государственную социальную помощь (при условии, что среднемесячный совокупный доход на одного человека в такой семье не превышает 9 444 гривен);

Также по заявлению помощь будет продолжаться, если среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи не превышает 9 444 гривен для таких лиц:

трудоспособного возраста, которые не работают и ухаживают за ребенком до 14 лет;

семей, в которых воспитывается 3 и более детей до 18 лет, при этом все дети должны проживать в семье и не воспитываться в интернатных учреждениях;

семей, проживающих на территориях, где ведутся, или возможны боевые действия;

семьи, которые проживают в безопасных регионах Украины, но в этих населенных пунктах нет возможности отдать ребенка в детский сад, а обучение в школе происходит онлайн или в смешанном формате;

люди трудоспособного возраста, которые не работают, но зарегистрировались в центре занятости как безработные или такие, что ищут работу. В то же время при этом в семье есть дети, которые посещают садики, школы, учебные заведения профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования;

которые ухаживают за лицом с инвалидностью I группы, ребенком с инвалидностью до 18 лет, лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, лицом, достигшим 80-летнего возраста, или за тяжелобольным ребенком.

Будут ли расти цены на коммуналку в марте

В марте не планируется повышение коммунальных тарифов. Об этом неоднократно заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.

Обратите внимание! До конца отопительного сезона, а это где-то середина апреля, тарифы не будут расти.

Цены на газ

В марте бытовые потребители, которые пользуются услугами "Нафтогаза", будут платить за услуги на уровне 7,96 гривны за кубометр газа. У других поставщиков цена колеблется от 7,70 гривны до 9,90 гривны за кубометр.

Заметьте! В марте некоторые потребители будут вынуждены платить дополнительную платежку за обслуживание внутридомовых газовых сетей в многоквартирных домах. Плата для каждого дома индивидуальна, но, например, в Киевской области средний платеж за ТО газовых сетей с квартиры составит 320 гривен.

Тарифы на воду

Еще летом 2023 года стоимость услуг водоснабжения должна была вырасти на 32% для 34 водоканалов. Украинцы в марте 2024 года будут платить за воду по старым ценам, а именно:

Водоканал в Ужгороде: за водоснабжение – 22,1 гривны за кубометр, а за водоотвод – 13,62 гривны за кубометр,

за водоснабжение – 22,1 гривны за кубометр, а за водоотвод – 13,62 гривны за кубометр, Днепр-Кировоград : водоснабжение – 25,21 гривны за кубометр, водоотвод – 20,76 гривны за кубометр,

: водоснабжение – 25,21 гривны за кубометр, водоотвод – 20,76 гривны за кубометр, Харьковводоканал: водоотвод – 8,48 гривны за кубометр, водоснабжение – 16,06 гривны за кубометр,

водоотвод – 8,48 гривны за кубометр, водоснабжение – 16,06 гривны за кубометр, Винницаводоканал: водоотвод – 8,23 гривны за кубометр, водоснабжение – 13,12 гривны за кубометр.

Интересно! Во время заседания НКРЕКУ 30 января 2024 было принято, что размер тарифов на водоснабжение изменится. Введение новых цен запланировано на начало апреля и июля.

Электроэнергия

Известно, что за свет украинцы в марте будут платить еще старую цену – 2,64 гривны за киловатт-час. Но после этого периода стоимость может вырасти ориентировочно на 15%, то есть до 3 гривен за киловатт-час.

Эксперт по жилищно-коммунальным программам Татьяны Бойко рассказала еще раньше 24 Каналу , что стоимость электроэнергии должна была бы вырасти как минимум на 50%.

, что стоимость электроэнергии должна была бы вырасти как минимум на 50%. Интересно, что председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко прогнозирует рост цены на электроэнергию для населения до 5 – 6 гривен за киловатт.

Изменятся ли правила въезда и выезда для украинцев

Некоторые страны Европы могут немного изменить правила въезда и пребывания для украинцев. Таким образом, в ближайшем будущем для въезда в Евросоюз необходимо будет получить разрешение ETIAS и оплатить 7 евро сбора.

Какие страны будут требовать специальное разрешение Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария.

Польша

В стране разработан проект закона о пребывании украинцев, согласно которому беженцы должны подать заявление на оформление идентификационного кода Pesel в течение первых 30 дней с момента въезда, а не 90 дней, как было раньше.

Важно! Срок пребывания в местах временного размещения будет сокращен – до 120 дней.

После этого срока те, кто находится в Польше более 120 дней должны будут оплачивать свое проживание в пунктах массового размещения: 50% расходов для тех, кто находится в Польше более 120 дней, 75% расходов – для тех, кто находится дольше 180 дней.

Германия

Поддержка беженцев в Германии сократится. Расходы на беженцев с 3,75 миллиарда евро опустятся до 1,7 миллиарда евро.

Кроме того, после 36 месяцев пребывания в стране, во время проживания в общежитиях, украинские беженцы будут получать только ту сумму выплат, которые будут необходимы. Германия будет стимулировать таким образом украинцев искать работу.

Чехия

В Чехии планируют сократить срок размещения беженцев со 150 дней до 120 или 90 дней. А определенной категории лиц будут предоставлять бесплатное жилье: студентам до 26 лет, людям с маленькими детьми до 6 лет, беременным женщинам, людям с инвалидностью или тем, кто ухаживает за родственниками с инвалидностью.

Важно! Согласно новым правилам, украинцы смогут получать вместо нескольких видов помощи лишь единую выплату – от 150 до 160 долларов на человека.

Начало регистрации на НМТ

В этом году регистрация на прохождение основной сессии Национального мультипредметного теста (НМТ) состоится 14 марта. Регистрация продлится в течение месяца (до 11 апреля) в личном кабинете выпускника.

Также до 15 апреля будущий абитуриент будет иметь возможность в личном кабинете изменить: предмет на выбор, населенный пункт в Украине или за рубежом для прохождения НМТ.

Важно! Основная сессия тестирования продлится с 14 мая по 25 июня, а результаты станут известны до 2 июля. Регистрация на дополнительную сессию НМТ откроется 10 мая, а будет проходить с 11 по 19 июля.

Обязательные предметы в 2024 году на НМТ

украинский язык,

математика,

история Украины.

Четвертый предмет можно выбрать произвольно: физика, химия, биология, иностранный (английский, французский, немецкий, испанский) язык, география, украинская литература.

Отменят ли 8 марта

Традиционно 8 марта в мире – это Международный день борьбы за права женщин, который в Украине ранее назывался Международный женский день. Еще в феврале 2024 года некоторые депутаты подали законопроект об отмене этого праздника, ведь его связывают с периодом Советского Союза.

8 марта 2024 года приходится в пятницу, и до 24 февраля 2022 года в этот день на государственном уровне объявляли выходным.

Впрочем, из-за действия закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" дополнительных выходных не будет.

Обратите внимание! Вместо 8 марта в Украине предлагают создать украинские аналоги государственного праздника, а именно 25 февраля – День украинской женщины (это дата рождения писательницы Леси Украинки). А 9 марта сделать государственным выходным в честь дня рождения Тараса Шевченко. Пока решение об изменениях не были приняты.

Переход на летнее время

Согласно постановлению Кабмина, украинцы переводят часы дважды в год – осенью и весной, переходя на "зимнее" и "летнее" время.

Поэтому в марте в ночь с субботы на воскресенье, 31 марта, в 03:00 стрелки часов необходимо будет перевести на один час вперед.

Интересно, вместе с Украиной еще почти 70 других стран мира также переведут часы. В то же время около 135 стран либо никогда не вводили подобную практику, либо полностью отказались от нее.