Кому начислят третью платежку за газ
Напоминаем, что третья платежка формируется за техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения.
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Простыми словами – это платеж за техническое обслуживание труб и оборудования поставки газа в дом,
– говорит адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.
Большинства не коснется уплата третьей платежки
По словам энергетического эксперта Юрия Корольчука, большинство потребителей не касается уплата третьего счета за газ.
У них как было две платежки, так и останется. Большинство управляющих компаний уже давно заключили соглашения с облгазами, поэтому потребители даже не знают, что платят эту третью платежку,
– объясняет он.
Корольчук добавляет, что облгазы включили уже эти суммы в платежки распределения.
Эксперт рассказывает, что управляющие компании долгое время не хотели подписывать эти договоры, но сейчас их поставили в ситуацию, что они обязаны это сделать.
К тому же раньше не было порядка, как это делать и сколько это стоит – то есть не было решений НКРЭКУ и Минэнерго,
– продолжает Юрий Корольчук.
Поэтому если бы порядок был бы принят, то все можно было сделать раньше и проще.