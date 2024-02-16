Кому начислят третью платежку за газ

Напоминаем, что третья платежка формируется за техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения.

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Простыми словами – это платеж за техническое обслуживание труб и оборудования поставки газа в дом,

– говорит адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.

Обратите внимание! Третья платежка за газ будет поступать жителям из многоквартирных домов. И здесь важно учесть то, что многоквартирными считаются дома, как с 2 квартирами, так и с 50 квартирами.

Большинства не коснется уплата третьей платежки

По словам энергетического эксперта Юрия Корольчука, большинство потребителей не касается уплата третьего счета за газ.

У них как было две платежки, так и останется. Большинство управляющих компаний уже давно заключили соглашения с облгазами, поэтому потребители даже не знают, что платят эту третью платежку,

– объясняет он.

Корольчук добавляет, что облгазы включили уже эти суммы в платежки распределения.

Впрочем, такая платежка все же может поступить жителям ведомственных домов или общежитий. Все из-за того, что их владелец в свое время не заключил договор с обслуживающей организацией, то есть облгазом.

Эксперт рассказывает, что управляющие компании долгое время не хотели подписывать эти договоры, но сейчас их поставили в ситуацию, что они обязаны это сделать.

К тому же раньше не было порядка, как это делать и сколько это стоит – то есть не было решений НКРЭКУ и Минэнерго,

– продолжает Юрий Корольчук.

Поэтому если бы порядок был бы принят, то все можно было сделать раньше и проще.

Важно! Известно, что сумма за третью платежку будет колебаться. Она будет зависеть от типа и объема работ, поэтому размер может быть как 50 – 100 гривен, так и 4 000 гривен. Но этот платеж будет делиться между всеми владельцами.