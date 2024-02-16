Контракт на транзит газа завершится в этом году

Такие страны как Австрия, Италия и Словакия, которые как раз обслуживаются транзитным маршрутом газа, имеют возможность найти альтернативных поставщиков.

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Европа получает около 12 миллиардов кубометров газа в год через Украину. До войны Россия поставляла в Европу 155 миллиардов кубометров газа в год. По мнению аналитиков, прекращение транзитного соглашения может привести к небольшому росту европейских цен на газ, но не поставит под угрозу общую энергетическую безопасность Европы,

– пишут в издании.

Напомним! По информации Bruegel, за неделю через Украину проходит около 300 миллионов кубометров. Зато в прошлом году объемы были меньше – 160 – 200 миллионов.

Российские активы могут передать для Украины

В 2024 году Украина может получить 4 миллиарда долларов из замороженных в G7 и Европейском Союзе российских активов. Зато в течение следующих 4 лет общая сумма может составить – 15 – 18 миллиардов долларов.

Для этого нужно пройти следующие этапы: