Узбекистан не будет обслуживать подсанкционных лиц

Законопроект сформировали исходя из опыта Чехии, Латвии и Эстонии, которые предоставили Центробанкам дополнительные полномочия.

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С начала полномасштабного вторжения, эта страна стала одним из хабов "параллельного импорта" в Россию и одним из главных направлений "карточного туризма" ее граждан. Только в 2022 году Узбекистан принял более 300 тысяч россиян, из которых 60 тысяч открыли банковские счета.

Обратите внимание! В 2022 году объемы переводов средств из России в Узбекистан вырос на 160%, до рекордных 14,5 миллиарда долларов. Зато российские предприниматели стали рекордсменами по количеству открытых в стране компаний.

Однако после визитов в Среднюю Азию чиновников из ЕС и США, местные банки усложнили условия для россиян.

Фактически законопроект, который принимают, только закрепит практику, что уже сложилась: банки в Узбекистане уже не проводят транзакций с санкционными лицами,

– пояснил руководитель практики "Санкционное право и комплаенс" АБ КИАП Денис Примаков.

К слову адвокат и управляющий партнер МКА "Аронов и Партнеры" Александр Аронов заметил, что в последнее время платежи между двумя странами плохо осуществляются.