Конфликт между Польшей и Украиной подходит к концу

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский сообщил, что польские фермеры возобновили блокаду границы с Украиной.

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Мы ведем переговоры о двустороннем соглашении с Украиной, чтобы установить определенные правила на этот период, которые определяли бы размер квот на отдельные товары, которые могут попасть на польский рынок, чтобы не нарушать стабильность отдельных рынков,

– сказал он.

Также он отметил, что переговоры с Украиной сейчас находятся на финальной стадии. Поэтому до конца марта все должно быть согласовано, в частности правила, объемы и квоты.

Украина не хочет этого делать, но мы понимаем, что чрезмерный приток товаров нарушит работу рынка. Есть определенные экстренные тормоза, которые мы хотим ввести, чтобы Украина могла экспортировать,

– пояснил Секерский.

К слову, Польша хочет чтобы ЕС помог Украине экспортировать агропродукцию в регионы, где она действительно нужна. Однако "это не может происходить за счет европейских фермеров".

Напомним! Еще прошлой весной Польша в одностороннем порядке прекратила импорт украинского зерна. Позже такие меры ввела и Еврокомиссия.