Конфлікт між Польщею та Україною добігає кінця

Міністр сільського господарства та розвитку села Польщі Чеслав Секерський повідомив, що польські фермери відновили блокаду кордону з Україною.

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Ми ведемо переговори про двосторонню угоду з Україною, щоб встановити певні правила на цей період, які визначали б розмір квот на окремі товари, які можуть потрапити на польський ринок, щоб не порушувати стабільність окремих ринків,

– сказав він.

Також він наголосив що переговори з Україною нині перебувають на фінальній стадії. Тож до кінця березня все має бути узгоджено, зокрема правила, обсяги та квоти.

Україна не хоче цього робити, але ми розуміємо, що надмірний приплив товарів порушить роботу ринку. Є певні екстрені гальма, які ми хочемо запровадити, аби Україна могла експортувати,

– пояснив Секерський.

До слова, Польща хоче аби ЄС допоміг Україні експортувати агропродукцію у регіони, де вона справді потрібна. Проте "це не може відбуватися за рахунок європейських фермерів".

Нагадаємо! Ще минулої весни Польща в односторонньому порядку припинила імпорт українського зерна. Пізніше такі заходи запровадила і Єврокомісія.