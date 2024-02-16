Узбекистан не обслуговуватиме підсанкційних осіб

Законопроєкт сформували виходячи з досвіду Чехії, Латвії та Естонії, які надали Центробанкам додаткові повноваження.

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Від початку повномасштабного вторгнення, ця країна стала одним із хабів "паралельного імпорту" в Росію та одним із головних напрямків "карткового туризму" її громадян. Лише у 2022 році Узбекистан прийняв понад 300 тисяч росіян, з яких 60 тисяч відкрили банківські рахунки.

Зверніть увагу! У 2022 році обсяги переказів коштів з Росії до Узбекистану зріс на 160%, до рекордних 14,5 мільярда доларів. Натомість російські підприємці стали рекордсменами за кількістю відкритих у країні компаній.

Проте після візитів до Середньої Азії посадовців з ЄС і США, місцеві банки ускладнили умови для росіян.

Фактично законопроєкт, який ухвалюють, лише закріпить практику, що вже склалася: банки в Узбекистані вже не проводять транзакцій із санкційними особами,

– пояснив керівник практики "Санкційне право і комплаєнс" АБ КІАП Денис Примаков.

До слова адвокат і керуючий партнер МКА "Аронов і Партнери" Олександр Аронов зауважив, що останнім часом платежі між двома країнами погано здійснюються.