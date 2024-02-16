Контракт на транзит газу завершиться цього року

Європейські країни, зокрема Австрія, Італія та Словаччина, які якраз користувалися транзитним маршрутом газу, мають можливість задіяти альтернативних постачальників.

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Європа отримує близько 12 мільярдів кубометрів газу на рік через Україну. До війни Росія постачала в Європу 155 мільярдів кубометрів газу на рік. На думку аналітиків, припинення транзитної угоди може призвести до невеликого зростання європейських цін на газ, але не поставить під загрозу загальну енергетичну безпеку Європи,

– пишуть у виданні.

Нагадаємо! За інформацією Bruegel, за тиждень через Україну проходить близько 300 мільйонів кубометрів. Натомість минулого року обсяги були менші – 160 – 200 мільйонів.

Російські активи можуть передати Україні

У 2024 році Україна може отримати 4 мільярди доларів із заморожених у G7 і Європейському Союзі російських активів. Натомість протягом наступних 4 років загальна сума може становити 15 – 18 мільярдів доларів.

Для цього потрібно пройти такі етапи: