Кому нарахують третю платіжку за газ
Нагадуємо, що третя платіжка формується за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання.
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Простими словами – це платіж за технічне обслуговування труб та обладнання постачання газу в будинок,
– каже адвокатка Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова.
Більшості не торкнеться сплата третьої платіжки
За словами енергетичного експерта Юрія Корольчука, більшість споживачів не стосується сплата третього рахунку за газ.
У них як було дві платіжки, так і залишиться. Більшість керівних компаній уже давно уклали угоди з облгазами, тож споживачі навіть не знають, що сплачують цю третю платіжку,
– пояснює він.
Корольчук додає, що облгази включили вже ці суми до платіжки розподілу.
Експерт розповідає, що керівні компанії тривалий час не хотіли підписувати ці договори, але зараз їх поставили в ситуацію, що вони зобов'язані це зробити.
До того ж раніше не було порядку, як це робити та скільки це коштує – тобто не було рішень НКРЕКП та Міненерго,
– веде далі Юрій Корольчук.
Відтак якби порядок був би ухвалений, то все можна було зробити раніше та простіше.