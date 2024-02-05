Как могут вырасти тарифы

30 января во время заседания НКРЭКУ был принят новый размер тарифов. Продолжается обсуждение, относительно утверждения изменений.

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С 1 апреля оптовый тариф за водоснабжение за 1 метр кубический будет таким:

"Львовводоканал" – 8,11 гривны;

"Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 8,11 гривны;

"Черновцыводоканал" – 9,06 гривны;

"Дрогобычводоканал" – 12,95 гривны.

А уже с 1 июля тарифы вырастут так:

"Львовводоканал" – 9,02 гривны;

"Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 9,02 гривны;

"Черновцыводоканал" – 10,6 гривны;

"Дрогобычводоканал" – 15,64 гривны.

Какой еще тариф вырастет

Отдельно в НКРЭКУ указали стоимость тарифов для определенных предприятий без НДС. С апреля оптовая цена за 1 метр кубический для этих регуляторов будет составлять:

"Львовводоканал" – 2,64 гривны;

"Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 3,71 гривны;

"Тернопольводоканал" – 11,57 гривны;

"Дрогобычводоканал" – 3,64 гривны.

В июле эта стоимость изменится так:

"Львовводоканал" – 2,74 гривны;

"Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 4,35 гривны;

"Тернопольводоканал" – 13,19 гривны;

"Дрогобычводоканал" – 4,75 гривны.

Основными причинами увеличения тарифов являются рост количества электроэнергии, которая используется, повышение зарплат работников и общие расходы предприятий. Также во время заседания НКРЭКУ было принято решение о внесении изменений в деятельность некоторых коммунальных предприятий.