Як можуть зрости тарифи
30 січня під час засідання НКРЕКП було ухвалено новий розмір тарифів. Триває обговорення, відносно затвердження змін.
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З 1 квітня оптовий тариф за водопостачання за 1 метр кубічний буде таким:
- "Львівводоканал" – 8,11 гривні;
- "Івано-Франківськводоекотехпром" – 8,11 гривні;
- "Чернівціводоканал" – 9,06 гривні;
- "Дрогобичводоканал" – 12,95 гривні.
А уже з 1 липня тарифи зростуть так:
- "Львівводоканал" – 9,02 гривні;
- "Івано-Франківськводоекотехпром" – 9,02 гривні;
- "Чернівціводоканал" – 10,6 гривні;
- "Дрогобичводоканал" – 15,64 гривні.
Який ще тариф зросте
Окремо НКРЕКП вказали вартість тарифів для певних підприємств без ПДВ. З квітня оптова ціна за 1 метр кубічний для цих регуляторів складатиме:
- "Львівводоканал" – 2,64 гривні;
- "Івано-Франківськводоекотехпром" – 3,71 гривні;
- "Тернопільводоканал" – 11,57 гривні;
- "Дрогобичводоканал" – 3,64 гривні.
У липні ця вартість зміниься так:
- "Львівводоканал" – 2,74 гривні;
- "Івано-Франківськводоекотехпром" – 4,35 гривні;
- "Тернопільводоканал" – 13,19 гривні;
- "Дрогобичводоканал" – 4,75 гривні.
Основними причинами збільшення тарифів є зростання кількості електроенергії, яка використовується, підвищення зарплат працівників та загальні витрати підприємств. Також під час засідання НКРЕКП було прийнято рішення про внесення змін у діяльність деяких комунальних підприємств.