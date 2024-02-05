Як можуть зрости тарифи

30 січня під час засідання НКРЕКП було ухвалено новий розмір тарифів. Триває обговорення, відносно затвердження змін.

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З 1 квітня оптовий тариф за водопостачання за 1 метр кубічний буде таким:

"Львівводоканал" – 8,11 гривні;

"Івано-Франківськводоекотехпром" – 8,11 гривні;

"Чернівціводоканал" – 9,06 гривні;

"Дрогобичводоканал" – 12,95 гривні.

А уже з 1 липня тарифи зростуть так:

"Львівводоканал" – 9,02 гривні;

"Івано-Франківськводоекотехпром" – 9,02 гривні;

"Чернівціводоканал" – 10,6 гривні;

"Дрогобичводоканал" – 15,64 гривні.

Який ще тариф зросте

Окремо НКРЕКП вказали вартість тарифів для певних підприємств без ПДВ. З квітня оптова ціна за 1 метр кубічний для цих регуляторів складатиме:

"Львівводоканал" – 2,64 гривні;

"Івано-Франківськводоекотехпром" – 3,71 гривні;

"Тернопільводоканал" – 11,57 гривні;

"Дрогобичводоканал" – 3,64 гривні.

У липні ця вартість зміниься так:

"Львівводоканал" – 2,74 гривні;

"Івано-Франківськводоекотехпром" – 4,35 гривні;

"Тернопільводоканал" – 13,19 гривні;

"Дрогобичводоканал" – 4,75 гривні.

Основними причинами збільшення тарифів є зростання кількості електроенергії, яка використовується, підвищення зарплат працівників та загальні витрати підприємств. Також під час засідання НКРЕКП було прийнято рішення про внесення змін у діяльність деяких комунальних підприємств.