Кому зарахують страховий стаж за період безробіття
Зокрема, таку можливість надають людям, які піклуються про членів сім'ї з I групою інвалідності. Адже за цих обставин, як правило, людина змушений покинути свою трудову діяльність для догляду за хворим родичем.
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Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" передбачено зарахування за певних умов до страхового стажу періодів догляду, зокрема за особою з інвалідністю I групи,
– повідомляють у ПФУ.
Яким критеріям потрібно відповідати
Для того, щоб врахували період догляду за інвалідом I групи у страховий стаж особи, яка піклується, потрібно відповідати трьом критеріям:
- Людина повинна бути працездатною (не досягла пенсійного віку та не є особою з інвалідністю).
- Ніде не працювати в період догляду за особою з інвалідністю.
- Отримувати в органах соціального захисту населення допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до чинного законодавства.
Як збільшились пенсійні виплати в січні
- З 1 січня зросли мінімальні виплати пенсіонерів через зростання прожиткового мінімуму. Тепер це значення дорівнює 2 361 гривня замість 2 093 гривень.
- Також збільшились пенсії громадян, які мають повний стаж і, при цьому, вони старше 65 років. Це зростання відбулося, завдяки підвищенню мінімальної зарплати до 7 100 гривень. Зараз така пенсійна виплата складає 2 840 гривень.
- Наступне збільшення пенсії очікується у квітні. Тоді мінімальна зарплата стане уже 8 000 гривень, відповідно пенсійна виплата складатиме 3 200 гривень.