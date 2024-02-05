Кому можуть не виплачувати пенсію навесні
Відомо, що пенсіонери зі статусом внутрішньо переміщених осіб, які отримали до повномасштабного вторгнення, а саме 24 лютого 2022 року, повинні обов'язково пройти ідентифікацію особи у 2024 році.
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Спочатку термін проходження ідентифікації мав тривати з 1 липня до кінця 2023 року. Але в уряді продовжили термін до 31 березня 2024 року.
Пройти ідентифікацію можна:
- у відділенні Пенсійного фонду чи Ощадбанку;
- через вебпортал Пенсійного фонду – у режимі відеоконференцзв'язку;
- за кордоном – у закордонній дипломатичній установі України, де потрібно отримати документ, який посвідчує, що фізична особа є живою.
Етапи запису на ідентифікацію через вебпортал ПФУ
Для того, щоб пройти ідентифікацію у режимі відеозв'язку через вебпортал варто виконати такі кроки:
- Зайдіть на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду. У верхній частині екрана потрібно обрати вкладку "Ідентифікація у режимі відеоконференцзв'язку" та натиснути на неї.
- Форму, яка з’явиться на екрані, потрібно заповнити. Йдеться про поля, що позначені зірочкою: особисті дані; дані документу, що посвідчує особу; адресу електронної пошти та номер телефону; спосіб проведення відеоідентифікації через один із запропонованих додатків (Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom); за необхідності, вкажіть вид послуги, яку необхідно забезпечити під час відеоідентифікації (перекладач жестової мови, фізичний супровід персонального асистента або помічника тощо), дайте згоду на передачу даних та натисніть "Подати заяву".
- Після подачі заяви з пенсіонером зв’яжеться уповноважений працівник органу ПФУ для узгодження часу та способу проведення відеоідентифікації.
- Сама відеоідентифікація здійснюється протягом 30 календарних днів. Втім не раніше 10 робочих днів з дати подання заяви.