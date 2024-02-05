Кому можуть не виплачувати пенсію навесні

Відомо, що пенсіонери зі статусом внутрішньо переміщених осіб, які отримали до повномасштабного вторгнення, а саме 24 лютого 2022 року, повинні обов'язково пройти ідентифікацію особи у 2024 році.

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Спочатку термін проходження ідентифікації мав тривати з 1 липня до кінця 2023 року. Але в уряді продовжили термін до 31 березня 2024 року.

Важливо! Якщо пенсіонер не пройде ідентифікацію, він може не отримати свої пенсійні виплати. Відтак пенсія накопичуватиметься на рахунку до тих пір, поки особа не підтвердить свою особу.

Пройти ідентифікацію можна:

у відділенні Пенсійного фонду чи Ощадбанку;

через вебпортал Пенсійного фонду – у режимі відеоконференцзв'язку;

за кордоном – у закордонній дипломатичній установі України, де потрібно отримати документ, який посвідчує, що фізична особа є живою.

Етапи запису на ідентифікацію через вебпортал ПФУ

Для того, щоб пройти ідентифікацію у режимі відеозв'язку через вебпортал варто виконати такі кроки:

Зайдіть на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду. У верхній частині екрана потрібно обрати вкладку "Ідентифікація у режимі відеоконференцзв'язку" та натиснути на неї. Форму, яка з’явиться на екрані, потрібно заповнити. Йдеться про поля, що позначені зірочкою: особисті дані; дані документу, що посвідчує особу; адресу електронної пошти та номер телефону; спосіб проведення відеоідентифікації через один із запропонованих додатків (Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom); за необхідності, вкажіть вид послуги, яку необхідно забезпечити під час відеоідентифікації (перекладач жестової мови, фізичний супровід персонального асистента або помічника тощо), дайте згоду на передачу даних та натисніть "Подати заяву".

Важливо! До заяви можуть бути додані (у вигляді прикріплених файлів) ідентифікаційні документи: паспорт, пенсійне посвідчення, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтво про народження, трудова книжка тощо (розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 мегабайт).