Кому могут не выплачивать пенсию весной
Известно, что пенсионеры со статусом внутренне перемещенных лиц, которые получили до полномасштабного вторжения, а именно 24 февраля 2022 года, должны обязательно пройти идентификацию личности в 2024 году.
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Сначала срок прохождения идентификации должен был длиться с 1 июля до конца 2023 года. Но в правительстве продлили срок до 31 марта 2024 года.
Пройти идентификацию можно:
- в отделении Пенсионного фонда или Ощадбанка;
- через веб-портал Пенсионного фонда – в режиме видеоконференцсвязи;
- за рубежом – в зарубежном дипломатическом учреждении Украины, где нужно получить документ, который удостоверяет, что физическое лицо является живым.
Этапы записи на идентификацию через вебпортал ПФУ
Для того чтобы пройти идентификацию в режиме видеосвязи через вебпортал стоит выполнить следующие шаги:
- Зайдите на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда. В верхней части экрана нужно выбрать вкладку "Идентификация в режиме видеоконференцсвязи" и нажать на нее.
- Форму, которая появится на экране, нужно заполнить. Речь идет о полях, что обозначены звездочкой: личные данные; данные документа, удостоверяющего личность; адрес электронной почты и номер телефона; способ проведения видеоидентификации через один из предложенных приложений (Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom); при необходимости, укажите вид услуги, которую необходимо обеспечить во время видеоидентификации (переводчик жестового языка, физическое сопровождение персонального ассистента или помощника и т.д.), дайте согласие на передачу данных и нажмите "Подать заявление".
- После подачи заявления с пенсионером свяжется уполномоченный работник органа ПФУ для согласования времени и способа проведения видеоидентификации.
- Сама видеоидентификация осуществляется в течение 30 календарных дней. Впрочем, не ранее 10 рабочих дней с даты подачи заявления.