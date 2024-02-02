Как оформить помощь
Государственную социальную помощь могут получить семьи, которые постоянно проживают на территории Украины и имеют среднемесячный совокупный доход меньше прожиточного минимума для семьи по определенным причинам, не зависящим от них.
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Где можно подать заявление и получить помощь:
Структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения районных, районных в городе Киеве и Севастополе госадминистраций, исполнительных органов городских, районных в городах (если таковые существуют) советов.
Исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов.
Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).
Какие документы нужно подавать
Заявление о назначении государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.
Декларация о доходах и имущественном состоянии лиц, которые обратились за назначением любого вида социальной помощи.
Справка об участии лица в антитеррористической операции, мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны и т.д. (при наличии).
Справка о доходах в случае, если информация о доходах отсутствует в органах ГНС, Пенсионном фонде Украины, фондах социального страхования и не может быть получена соответствующим запросом.
Другие необходимые документы, указанные в законодательстве.
Помощь назначается по месту жительства лица, и в условиях военного положения выплата помощи продолжается без обращения лица в органы социальной защиты населения. После завершения военного положения, лица должны обновить документы для продолжения получения помощи.
Кто является членом малообеспеченной семьи
В состав малообеспеченной семьи включаются следующие категории лиц:
Муж, жена, родные и усыновленные дети в возрасте до 18 лет, а также дети, которые учатся, до достижения 23 лет и не имеют собственных семей.
Неженатые совершеннолетние дети, которые признаны лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы, и которые проживают вместе с родителями.
Нетрудоспособные родители мужа и жены, которые проживают вместе с ними и находятся на их иждивении в связи с отсутствием собственных доходов.
Женщина и мужчина, которые не состоят в браке, но проживают одной семьей и имеют общих детей. Дети этой категории, которые учатся, включаются в состав семьи независимо от регистрации места жительства или места пребывания.
Лица, которые находятся на полном государственном содержании, не включаются в состав семьи.
Сколько получают малообеспеченные семьи
Размеры помощи определены процентным соотношением к прожиточному минимуму для соответствующих социальных и демографических групп населения и будут применяться в 2024 году.
Для трудоспособных лиц (45% прожиточного минимума для трудоспособных лиц) — 1 362,6 гривны.
Для лиц, утративших трудоспособность и лиц с инвалидностью (100% соответствующего прожиточного минимума) — 2 361 гривна.
Для детей — 130% соответствующего прожиточного минимума, в частности:
- Для детей до 6 лет — 3 331,9 гривны.
- Для детей от 6 до 18 лет — 4 154,8 гривны.
- Для детей от 18 до 23 лет (при условии обучения) — 3 936,4 гривны.