Кто может получить надбавку
Пенсии в Украине зависят от различных факторов, в частности стажа, зарплаты, которую выплачивали во время работы, и возраста. В 2024 году правительство решило поднять соцгарантии для некоторых категорий лиц.
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Например, пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, могут получить ежемесячную доплату в размере 944,4 гривны. Для этого надо соответствовать одной из категорий:
- получают пенсию по возрасту,
- проживают самостоятельно,
- нуждаются в постоянном уходе.
Чтобы подтвердить свои проблемы со здоровьем и получить помощь, нужно показать все необходимые медицинские документы.
Какие есть надбавки по возрасту
Пенсионеры, достигшие определенного возраста могут рассчитывать на ежемесячные надбавки от государства. Размер доплат такой:
- от 70 до 74 лет – 300 гривен;
- от 75 до 79 лет – 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.