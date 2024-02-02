Хто може отримати надбавку
Пенсії в Україні залежать від різних чинників, зокрема стажу, зарплати, яку виплачували під час роботи, та віку. У 2024 році уряд вирішив підняти соцгарантії для деяких категорій осіб.
Читайте також Пенсія за вислугу років — хто може її отримати
Наприклад пенсіонери, які досягнули 80-річного віку, можуть отримати щомісячну доплату у розмірі 944,4 гривні. Для цього треба відповідати одній з категорій:
- отримують пенсію за віком,
- проживають самостійно,
- потребують постійного догляду.
Щоб підтвердити свої проблеми зі здоров'ям та отримати допомогу, потрібно показати усі необхідні медичні документи.
Які є надбавки за віком
Пенсіонери, які досягли певного віку можуть розраховувати на щомісячні надбавки від держави. Розмір доплат такий:
- від 70 до 74 років – 300 гривень;
- від 75 до 79 років – 456 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.