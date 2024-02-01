Хто може отримувати пенсію за вислугу років

Пенсію за вислугу років можуть отримати особи незалежно від віку, якщо вони мають відповідний спеціальний робочий стаж.

Читайте також Пенсії по інвалідності — що з ними буде у 2024 році

Який стаж мають мати представники різних професій:

Артисти повинні мати не менше 25 років стажу творчої діяльності.

Працівники авіації та льотно-випробного складу чоловіки повинні мати не менше 25 років стажу, а жінки - не менше 20 років.

Працівники освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення повинні мати не менше 25 років стажу.

Спортсмени повинні мати не менше 25 років стажу, включаючи не менше 6 років перебування у складі збірних команд України.

Пенсії за вислугу років для військовослужбовців

Пенсію за вислугу років можуть отримати військовослужбовці за умови звільнення з військової служби в таких випадках:

Незалежно від віку, якщо на момент звільнення вони мають не менше 25 календарних років служби.

У разі досягнення віком 45 років на момент звільнення та наявності страхового стажу не менше 25 років, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить служба.

Важливо! Розмір пенсії визначається від 50% до 70% грошового забезпечення залежно від тривалості вислуги. Порядок обчислення грошового забезпечення встановлено постановою Кабінету Міністрів України.

Мінімальний розмір пенсій за вислугу років становить 3 854 гривень.

Пенсії за вислугу років працівникам прокуратури

Право на пенсію за вислугу років мають працівники прокуратури, які мають не менше 25 років вислуги, включаючи не менше 15 років роботи на посадах прокурорів.

Розмір пенсій визначається у розмірі 60% місячної заробітної плати працівників прокуратури.

Важливо! Для працівників, які мають не менше 15 років роботи на посадах прокурорів та страховий стаж відповідно до вимог, пенсія за вислугу років призначається після досягнення певного віку: 57 років для чоловіків і 55 років для жінок.

Розмір пенсії залежить від кількості років роботи на прокурорських посадах.