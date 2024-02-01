Хто може отримувати пенсію по інвалідності

Такі пенсії надаються особам з інвалідністю, якщо вони мають страховий стаж від 1 до 15 років. При цьому, необхідна тривалість страхового стажу залежить від віку, в якому інвалідність була встановлена.

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Розмір пенсії по інвалідності обчислюється відсотками від розміру пенсії за віком залежно від групи інвалідності:

100% пенсії за віком для осіб з інвалідністю I групи;

90% пенсії за віком для осіб з інвалідністю II групи;

50% пенсії за віком для осіб з інвалідністю III групи.

При цьому до страхового стажу, який використовується для обчислення розміру пенсії за віком, додається період з дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років.

Які розміри пенсій

Мінімальні розміри пенсійних виплат по інвалідності такі:

для осіб з інвалідністю I групи — 2 760 гривень;

для непрацюючих осіб з інвалідністю II та III груп — 2 520 гривень;

для працюючих осіб з інвалідністю II та III груп — 2 093 гривні.

Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо заяву на призначення пенсії подано не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності. У випадку подачі заяви пізніше, пенсія надається з дня звернення за нею.

Пенсії по інвалідності військовослужбовцям

Пенсії по інвалідності військовослужбовцям призначаються в таких випадках:

під час проходження служби;

не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;

пізніше тримісячного періоду після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, що виникли під час проходження військової служби.

Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності. Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у таких розмірах:

I група — 100% суми грошового забезпечення;

II група — 80% суми грошового забезпечення;

III група — 60% суми грошового забезпечення.

Іншим особам з інвалідністю пенсія призначається в таких розмірах:

I група — 70% суми грошового забезпечення;

II група — 60% суми грошового забезпечення;

III група — 40% суми грошового забезпечення.

Розмір пенсій по інвалідності військовослужбовцям:

І група — 650% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 13 604,50 гривень (2093 х 650%);

ІІ група — 525% прожиткового мінімуму — 10 988,25 гривень (2 093 х 525%);

ІІІ група — 360% прожиткового мінімуму — 7 534,80 гривень (2 093 х 360%).

Пенсії по інвалідності постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

Пенсії по інвалідності для постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи призначаються в розмірі, який відшкодовує фактичні збитки, і обчислюються так:

Із заробітної плати, отриманої особою в зоні відчуження у 1986-1990 роках;

Або з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Розмір пенсії по інвалідності, що виникла внаслідок каліцтва або захворювання в результаті Чорнобильської катастрофи, не може бути меншим за:

I група — 8 187,48 гривень;

II група — 6 549,98 гривень;

III група — 5 048,95 гривень;

Для дітей з інвалідністю — 5 048,95 гривень.

Мінімальний розмір пенсійних виплат для осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, які були ліквідаторами наслідків аварії на ЧАЕС, не може бути меншим за: