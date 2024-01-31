Чому блокується рахунок
Деякі пенсіонери використовують свій пенсійний рахунок для збереження заощаджень. Однак, як пояснила в ефірі телемарафону заступник голови Мінсоцполітики Дарина Марчак, це хибна стратегія, передає 24 Канал.
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Якщо кошти залишаються на рахунку і не використовуються, ПФУ може вирішити, що пенсіонер не має доступу до своїх коштів. Йдеться про відсутність активності на рахунках протягом 6 місяців.
Таке ж правило стосується тих, хто отримує виплати на "Укрпошті". Вважається, що якщо особа не користується пенсією пів року, то вона може померти або ж її персональні дані присвоїли собі шахраї. Відповідно, ПФУ блокує рахунок для уникнення виплат, що не надходять конкретно взятому пенсіонеру.
Чи можна відновити виплати
Відновити пенсійні виплати можливо, для цього потрібно звернутися у відділення ПФУ. Щобільше, якщо блокування сталося помилково, пенсіонер поверне свої кошти.
Коли людина відновлює можливість отримувати свої гроші, ці гроші її чекають. Чекають не більше 3 років, але станом на зараз цей строк для тих людей, які отримували пенсії на тимчасово окупованих з 24 лютого 2022 року територіях, поки не є актуальним.
Якщо пенсіонер хоче створити накопичення, найкраще перераховувати кошти на окремо створений рахунок. Тоді ПФУ бачитиме активність особи і не здійснюватиме блокування.