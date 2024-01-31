Який темп зростання російської економіки

За даними WIIW, минулого року економіка Росії зросла на 3,5%. Але підживлювана зростанням озброєнь, вона більше не може продовжувати своє швидке зростання.

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Також у зв'язку з високою інфляцією і ключовими банківськими ставками, які були підвищені до 16%, аналітики очікують, що цього року зростання становитиме лише – 1,5%.

Вона працює на межі своїх можливостей і демонструє дедалі більше ознак перегріву,

– йдеться в тексті прогнозу.

Як Росія залежить від продовження війни

За даними експертів WIIW, у 2024 році на озброєння Росії спрямують близько 29% бюджету країни.

Росія все більше залежить від продовження війни. Величезні витрати на неї діють на економіку як наркотик,

– каже Василь Астров, експерт WIIW по Росії.

Загалом, витрати на воєнну промисловість Росії зросли до 6% ВВП. Відтак, це найвищий показник з часів розпаду Радянського Союзу.

Який прогноз для України

Окрім цього, австрійський інститут знизив прогноз економічного зростання для України. У поточному році цей показник може становити лише 3%. А це на 1,2 відсоткових пункти нижче, ніж експерти WIIW очікували раніше.

При цьому, вони вказали на можливість перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. А це ставить під питання майбутнє західної фінансової допомоги Україні ще більше.