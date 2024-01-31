Каков темп роста российской экономики

По данным WIIW в прошлом году экономика России выросла на 3,5%. Но подпитываемая ростом вооружений, она больше не может продолжать свой быстрый рост.

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Также в связи с высокой инфляцией и ключевыми банковскими ставками, которые были повышены до 16%, аналитики ожидают, что в этом году рост составит лишь 1,5%.

Она работает на пределе своих возможностей и демонстрирует все больше признаков перегрева,

– говорится в тексте прогноза.

Как Россия зависит от продолжения войны

По данным экспертов WIIW в 2024 году на вооружение России направят около 29% бюджета страны.

Россия все больше зависит от продолжения войны. Огромные расходы на нее действуют на экономику как наркотик,

– говорит Василий Астров, эксперт WIIW по России.

В целом расходы на военную промышленность России выросли до 6% ВВП. Поэтому это самый высокий показатель со времен распада Советского Союза.

Какой прогноз для Украины

Кроме этого, австрийский институт снизил прогноз экономического роста для Украины. В текущем году этот показатель может составлять лишь 3%. А это на 1,2 процентных пункта ниже чем эксперты WIIW ожидали ранее.

При этом они указали на возможность победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. А это ставит под вопрос будущее западной финансовой помощи Украине еще больше.