Кто может получать пенсию за выслугу лет

Пенсию за выслугу лет могут получить лица независимо от возраста, если они имеют соответствующий специальный рабочий стаж.

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Какой стаж должны иметь представители разных профессий:

Артисты должны иметь не менее 25 лет стажа творческой деятельности.

Работники авиации и летно-испытательного состава мужчины должны иметь не менее 25 лет стажа, а женщины - не менее 20 лет.

Работники образования, здравоохранения и социального обеспечения должны иметь не менее 25 лет стажа.

Спортсмены должны иметь не менее 25 лет стажа, включая не менее 6 лет пребывания в составе сборных команд Украины.

Пенсии за выслугу лет для военнослужащих

Пенсию за выслугу лет могут получить военнослужащие при условии увольнения с военной службы в таких случаях:

Независимо от возраста, если на момент увольнения они имеют не менее 25 календарных лет службы.

В случае достижения возраста 45 лет на момент увольнения и наличия страхового стажа не менее 25 лет, из которых не менее 12 календарных лет и 6 месяцев составляет служба.

Важно! Размер пенсии определяется от 50% до 70% денежного обеспечения в зависимости от продолжительности выслуги. Порядок исчисления денежного обеспечения установлен постановлением Кабинета Министров Украины.

Минимальный размер пенсий за выслугу лет составляет 3 854 гривен.

Пенсии за выслугу лет работникам прокуратуры

Право на пенсию за выслугу лет имеют работники прокуратуры, которые имеют не менее 25 лет выслуги, включая не менее 15 лет работы на должностях прокуроров.

Размер пенсий определяется в размере 60% месячной заработной платы работников прокуратуры.

Важно! Для работников, которые имеют не менее 15 лет работы на должностях прокуроров и страховой стаж в соответствии с требованиями, пенсия за выслугу лет назначается после достижения определенного возраста: 57 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Размер пенсии зависит от количества лет работы на прокурорских должностях.