Кому засчитают страховой стаж за период безработицы
В частности, такую возможность предоставляют людям, которые заботятся о членах семьи с I группой инвалидности. Ведь при этих обстоятельствах, как правило, человек вынужден покинуть свою трудовую деятельность для ухода за больным родственником.
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Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусмотрено зачисление при определенных условиях в страховой стаж периодов ухода, в частности за лицом с инвалидностью I группы,
– сообщают в ПФУ.
Каким критериям нужно соответствовать
Для того чтобы учли период ухода за инвалидом I группы в страховой стаж лица, которое заботится, нужно соответствовать трем критериям:
- Человек должен быть трудоспособным (не достиг пенсионного возраста и не является лицом с инвалидностью).
- Нигде не работать в период ухода за лицом с инвалидностью.
- Получать в органах социальной защиты населения помощь, надбавку или компенсацию в соответствии с действующим законодательством.
Как увеличились пенсионные выплаты в январе
- С 1 января выросли минимальные выплаты пенсионеров из-за роста прожиточного минимума. Теперь это значение равно 2 361 гривна вместо 2 093 гривен.
- Также увеличились пенсии граждан, которые имеют полный стаж и, при этом, они старше 65 лет. Этот рост произошел, благодаря повышению минимальной зарплаты до 7 100 гривен. Сейчас такая пенсионная выплата составляет 2 840 гривен.
- Следующее увеличение пенсии ожидается в апреле. Тогда минимальная зарплата станет уже 8 000 гривен, соответственно пенсионная выплата будет составлять 3 200 гривен.